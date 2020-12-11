شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار مذهل يساعد على تنظيف المياه من المخلفات البلاستيكية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت المخلفات البلاستيكية من أخطر ما يهدد المسطحات المائية، والحياة البحرية، وتعد منطقة شمال المحيط الهادئ أكثر المناطق البحرية تلوثا بتلك المخلفات، وهو ما دعا الخبراء للبحث عن وسائل للتخلص منها أو جمعها وإعادة استخدامها لحماية البيئة.

ونشر موقع "تيك إنسيدر" البريطانى مقطع فيديو يظهر سلة لجمع المخلفات البلاستيكية من المياه، يمكنها أن تعمل في وضع الطفو وتقوم بتجميع كل ما يوجد حولها من المخلفات في وعاء خاص، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار الموقع إلى أن الجهاز المختص بجمع القمامة يمكن وضعه فى المياه خلف القوارب والسفن الصغيرة أثناء الإبحار واستخراجه من حين إلى آخر لتنظيف الوعاء الخاص بجمع المخلفات.



الاختراع

وفى سياق متصل نشرت وكالة الأنباء الإسبانية تقريرا مدعوما بانفوجراف، أشارت من خلاله أنه يتم إلقاء نحو 229 ألف طن من البلاستيك في البحر المتوسط كل عام، أي ما يعادل أكثر من 500 حاوية شحن يوميا، وهو رقم يمكن أن يتضاعف بحلول عام 2040 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة لوقف التلوث بسبب المخلفات البلاستيكية، التي تعد واحدة من أخطر المشكلات البيئية.



وتوجد بمياه البحر المتوسط حتى الآن نحو مليون طن من هذه المخلفات والتي تشمل نفايات كبيرة تتحلل في الماء، ولدائن دقيقة أولية تدخل في شكل جزيئات مثل الكريات والقطع الصغيرة ومستحضرات التجميل والمنسوجات والإطارات، حسبما كشف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

وتضم قائمة الدول الأكثر تخلصا من النفايات البلاستيكية في مياه البحر المتوسط كل من إيطاليا بـ34 ألف طن، وكذلك تركيا بـ24 ألف طن وعدة دول أخرى.