شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح مشاركة التغريدات مباشرة على "قصص" انستجرام وسناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مشاركة المنشورات والنصوص من منصة إلى أخرى اتجاهًا شائعًا في الوقت الحالي، خاصة مشاركة لقطات من التغريدات على انستجرام وسناب شات، لذلك مضى تويتر قدمًا وجعل من الممكن مشاركة التغريدات أصلاً على انستجرام ستوري وسناب شات، مما يبسط العملية للجميع.

وبحسب موقع fonearena الأمريكى، فيمكن أن تؤدي إضافة دعم محلي لمشاركة التغريدات على كل من انستجرام وسناب شات بشكل جيد للغاية بالنسبة إلى تويتر، حيث إن التغريدات التي تمت مشاركتها سابقًا كانت عبر لقطات شاشة، والتي يمكن في بعض الأحيان اقتصاصها بشكل سيئ ولا ترتبط مباشرة بالتغريدة نفسها.

وبهذه الطريقة، لا يحتاج المستخدمون إلى الاحتفاظ بلقطات شاشة للتغريدات التي يريدون مشاركتها، وعندما يشاركونها على انستجرام أو سناب شات، سيتم تقديمها بشكل جيد بالطريقة التي يحبها تويتر. قد يؤدي إنشاء رابط بين النظامين الأساسيين أيضًا إلى قيام الأشخاص بالنقر فوق التغريدة للعثور على المزيد عنها ونقلهم إلى تويتر.

كما يعد استخدام هذه الميزة بسيط للغاية، ففي قائمة المشاركة في تغريدة، سيكون هناك خيار للمشاركة مباشرة على Snap camera أو انستجرام Stories، ومن هناك، يمكن للمستخدمين تخصيص قصتهم / المفاجئة ونشرها على الإنترنت، فيما يجري حاليا طرح الميزة على تويتر على iOS، خاصة للمشاركة على سناب شات، كما يتم اختبار دعم المشاركة على انستجرام مع عدد قليل من المستخدمين وسيتوفر للجميع قريبًا.