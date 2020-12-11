شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور تقنيات جديدة للحواسب المحمولة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة أبل تسعى لتطوير تقنيات جديدة لجعل حواسبها أكثر إنتاجية وأسرع أداءً، وتبعاً للتسريبات فإن أبل "تطور حاليا معالجات جديدة تستند إلى معيارية ARM، ستتميز بعدد أنوية كبير يصل إلى 32 نواة، ومن المفترض أن يطرح هذا المعالج فى حواسب MacBook Pro التى ستطرحها أواخر العام المقبل"، بحسب روسيا اليوم.

وتتميز هذه المعالجات بأن عددا من أنويتها سيعمل بإنتاجية كبيرة لتوفير سرعة كبيرة لمعاينة البيانات، بينما القسم الآخر من الأنوية سيكون موفرا للطاقة للتقليل من استهلاك شحن بطاريات الحواسب، ولن تقتصر طموحات أبل تبعا للتسريبات على المعالجات العادية للحواسب فقط، بل ستعمل الشركة أيضا على تطوير معالجات رسوميات عالية الأداء ستصل عدد أنويتها إلى 128 نواة.

تجدر الإشارة إلى أن أبل كانت قد طرحت مؤخرا جيلها الجديد من الحواسب المزودة بمعالجات M1 التي طورتها بنفسها، ويرى الخبراء أن الشركة تنوي تطوير أجيال جديدة من هذه المعالجات، وخصوصا بعد الإقبال الجيد الذي التمسته على شراء هذه الحواسب، ولتحقق استقلالية أكبر عن شركة إنتل المصنعة للمعالجات.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن سوق الإلكترونيات المتعلقة بالحواسب بدأ يتأثر مؤخرا بخطوات أبل لتطوير المعالجات، فأسهم شركة إنتل كانت قد تراجعت بمقدار 2.9% في السابع من الشهر الجاري، بينما ارتفعت أسهم أبل بمقدار 1.3 % في اليوم نفسه.