شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك معرفة أفضل 9 صور لك على إنستجرام خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب عام 2020 من نهايته، بدأت الكثير من الخدمات والتطبيقات فى الكشف عن أهم وأبرز اللحظات خلال العام، ومن ضمنها تطبيق إنستجرام، إذ أصبح تطبيق Instagram Top 9 شيئًا معتادا يلجأ إليه المستخدمين فى نهاية كل عام، إذ يجمع أفضل تسع صور لك لهذا العام فى منشور قابل للمشاركة، ويوفر معلومات حول عدد "اللايك" التى حصلت عليها مشاركاتك بشكل تراكمى، وفيما يلى كيف يمكنك أبرز 9 صور لك خلال العام، كما عرضها موقع "مترو" البريطانى،

-فى البداية سيكون عليك تحميل أداة Top 9 على أجهزة الكمبيوتر أو تنزيل التطبيق على أندرويد أو أيفون.

-بعد تحميل التطبيق، سيكون عليك كتابة اسمك على انستجرام وعنوان بريدك الإلكتروني.



أفضل صور انستجرام

- بمجرد اكتمال العملية، ستتمكن من رؤية منشوراتك التسعة الأكثر إعجابًا على إنستجرام لهذا العام، إلى جانب عدد الصور التي نشرتها بالفعل ومقدار الإعجابات لكل منشور.

-يمكن إرسال أفضل 9 صور لك على انستجرام عبر بريدك الإلكترونى فى غضون ساعة، من هناك يمكنك تنزيل الصورة لنشرها أو تحميلها على قصة إنستجرام الخاص بك.