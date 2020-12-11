شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب هذه المشكلة رئيس جوجل يرسل رسالة لموظفى الشركة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت أخبار فى جوجل مؤخرًا حول المغادرة المفاجئة لموظف كبير، فبحسب ما ورد تم إنهاء عمل "تيمنيت جبرو" كبيرة الباحثين فى نظام الذكاء الاصطناعى من قبل جوجل وأثار جدلاً كبيرًا، الآن، وفقًا لتقرير صادر عن CNBC، تناول ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، الأمر فى رسالة بريد إلكترونى تم إرسالها إلى جميع موظفى الشركة.

وبحسب التقرير فقد اعتذر بيتشاى فى بريده للموظفين عن كيفية التعامل مع الأمر برمته، حيث كتب: "لقد سمعت رد الفعل على رحيل الدكتور جبرو بصوت عالٍ وواضح: لقد زرع الشكوك ودفع البعض فى مجتمعنا للتشكيك فى مكانهم فى جوجل"، "أريد أن أقول كم أنا آسف لذلك، وأقبل مسئولية العمل لاستعادة ثقتكم".

وكانت جبرو، باحثة مشهورة فى مجال الذكاء الاصطناعى، قد غردت الأسبوع الماضى بأن جوجل قد طردتها فجأة، وقالت فى تغريدة على موقع "تويتر" إن جوجل استغنت عنها بسبب خلافات معينة فى ورقة بحثية تدقق فى جوانب الذكاء الاصطناعي، وبعد وقت قصير من مغادرتها الشركة، وقع العديد من موظفى جوجل عريضة لصالحها.

وقال بيتشاى، فى رسالته الإلكترونية، "نحن بحاجة إلى تحمل المسئولية عن حقيقة أن زعيمة بارزة سوداء تتمتع بموهبة هائلة تركت جوجل فى حالة من التعاسة، كان لهذه الخسارة تأثير مضاعف من خلال بعض المجتمعات الأقل تمثيلاً لدينا، الذين رأوا أنفسهم وبعض تجاربهم تنعكس فى تجربة الدكتور جيبرو ".

وفيما يلى نص بريد بيتشاى الإلكترونى بالكامل، وفقًا لتقرير CNBC:

"مرحبًا بالجميع، من أكثر الأشياء التى كنت فخورًا بها هذا العام هو كيف اجتمع موظفو جوجل من جميع أنحاء الشركة معًا لمعالجة التزاماتنا المتعلقة بالمساواة العرقية، إنه عمل شاق ومهم، وبينما نحن ثابتون فى التزامنا بالعمل بشكل أفضل، لدينا الكثير لنتعلمه وتحسينه، جزء مهم من هذا هو التعلم من تجاربنا مثل رحيل الدكتور تيمنيت جيبرو، ولقد سمعت رد الفعل على رحيل الدكتور جيبرو بصوت عالٍ وواضح، ولقد زرع الشكوك ودفع البعض فى مجتمعنا للتشكيك فى مكانهم فى جوجل، أريد أن أقول كم أنا آسف لذلك، وأقبل مسئولية العمل لاستعادة ثقتك".

واستكمل بيتشاى برسالته: "أولاً - نحتاج إلى تقييم الظروف التى أدت إلى رحيل الدكتور جيبرو، ودراسة المكان الذى كان بإمكاننا تحسينه وقيادة عملية أكثر احترامًا، سنبدأ فى مراجعة ما حدث لتحديد جميع النقاط التى يمكننا التعلم منها - مع الأخذ فى الاعتبار كل شيء بدءًا من استراتيجيات خفض التصعيد وحتى العمليات الجديدة التى يمكننا تنفيذها، لقد تحدثنا أنا وجيف ونحن ملتزمون تمامًا بفعل ذلك، أحد أفضل جوانب الثقافة الهندسية فى جوجل هو رغبتنا الصادقة فى فهم أين تسوء الأمور وكيف يمكننا تحسينها، ثانيًا - نحن بحاجة إلى تحمل المسؤولية عن حقيقة أن زعيمة سوداء بارزة تنتظر موهبة هائلة تركت شركة جوجل فى حالة من التعاسة، كان لهذه الخسارة تأثير مضاعف من خلال بعض المجتمعات الأقل تمثيلاً لدينا، والذين رأوا أنفسهم وبعض تجاربهم تنعكس فى تجارب الدكتور جيبرو، لقد تم الشعور به بشدة لأن الدكتور جبرو خبير فى مجال مهم من أخلاقيات الذكاء الاصطناعى يجب علينا مواصلة إحراز تقدم فيه - التقدم الذى يعتمد على قدرتنا على طرح أسئلة صعبة على أنفسنا".

وأضاف بيتشاى: "من المهم للغاية بالنسبة لى أن يعرف السود والنساء وموظفى جوجل الممثلون تمثيلاً ناقصًا أننا نقدرهم وأنهم ينتمون إلى جوجل، ولا ينبغى أن يقع عبء دفعنا إلى القيام بعمل أفضل على عاتقك، بدأنا محادثة معًا فى وقت سابق من هذا العام عندما أعلنا عن مجموعة واسعة من التزامات الإنصاف العرقى لإلقاء نظرة جديدة على جميع أنظمتنا من التوظيف والتسوية إلى الترقية والاحتفاظ بها، ومعالجة الحاجة إلى مساءلة القيادة عبر كل هذه خطوات، إن أحداث الأسبوع الماضى تذكير مؤلم ولكنه مهم بالتقدم الذى ما زلنا بحاجة إلى إحرازه، وهذه أولوية قصوى بالنسبة لى ولدى جوجل، وأريد أن أجدد الالتزام بترجمة الطاقة التى رأيناها هذا العام إلى تغيير حقيقى مع تقدمنا ​​فى عام 2021 وما بعده".