هواتف ‏Galaxy S21‎‏ قد تُطلق عالميًا في 14 يناير المقبل

دبي - يزن راشد - أفاد تقرير حديث من موقع Android Authority بأن شركة سامسونج تعتزم إطلاق الجيل القادم من هواتفها الذكية الرائدة (جالاكسي إس21) Galaxy S21 عالميًا في 14 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وكشف عن التاريخ أكثر متجر لتجربة الأجهزة المحمولة من شركة سامسونج في الهند، وأكد موقع (سام موبايل) SamMobile – المتخصص في أخبار الشركة الكورية الجنوبية – لاحقًا التاريخ مع مسؤول للشركة في مكاتب الشركة المحلية. ومع ذلك، فإن تقرير موقع Android Authority يشير إلى أن هذا هو تاريخ الإطلاق العالمي، إلا أن مسؤول الشركة لم يؤكد ذلك بعد.

يُشار إلى أن الحديث عن عزم سامسونج إطلاق هواتف Galaxy S21 في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل تكرر خلال المدة الماضية، مع أن الشركة اعتادت إطلاق هواتف سلسلة Galaxy S خلال شهر شباط/ فبراير من كل عام. وكان موقع Android Police قد ذكر في وقت سابق من الأسبوع الحالي – نقلًا عن مصادره – أن الشركة تعتزم إطلاق الهواتف في 14 كانون الثاني/ يناير المقبل.

ونقل موقع Android Authority عن مسؤولين بالشركة أنها تعتزم طرح الهواتف المرتقبة في الهند اعتبارًا من 29 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وإلى جانب تأكيد خطط الإطلاق، تطرق تقرير موقع Android Authority إلى الحديث عن بعض مواصفات الهواتف الثلاثة المرتقبة، وهي: Galaxy S21، و Galaxy S21 Plus، و Galaxy S21 Ultra.

وذكر الموقع أن طُرز الهواتف الثلاثة ستحتوي في الهند معالج Exynos 2100 التابع لسامسونج، وسيأتي هاتف Galaxy S21 بأربعة ألوان، وهي: الرمادي، والوردي، والأرجواني، والأبيض، في حين سيتوفر هاتف Galaxy S21 Plus بكل من الوردي، والأرجواني، والفضي، والأسود. أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتي بالأسود، والفضي. وسيمتاز هذا الأخير بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرتين بدقة 10 ميجابكسل؛ ستدعم إحداهما التقريب البصري بمعدل 10x.

يُشار إلى أن التقرير الجديد يأتي بعد أن نشر Android Police ما قال: إنها ثلاثة مقاطع فيديو ترويجية تأتي مباشرةً من سامسونج.

وتتماشى الفيديوهات تمامًا مع الصور المنمذجة حاسوبيًا التي سربها الحساب الشهير OnLeaks في شهر أكتوبر الماضي. وقد ركزت الفيديوهات على نظام الكاميرات الخلفية، حيث يقدم هاتفا Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus ثلاث كاميرات خلفية، فيما يقدم هاتف Galaxy S21 Ultra خمس كاميرات، ويشمل ذلك ما يبدو أنها العدسات المقربة Periscope.

وفي مقاطع الفيديو، يمكن أيضًا ملاحظة أن هاتف Galaxy S21 Ultra يأتي مع شاشة منحنية، وذلك بدلًا من الشاشة المستوية في هاتفي Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus من سامسونج.