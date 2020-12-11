أوبو تعلن رسميًا عن هاتفي ‏Reno5‎‏ و ‏Reno5 Pro

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة (أوبو) Oppo عن هاتفيها الجديدين (رينو5) Reno5 و(رينو5 برو) Reno5 Pro اللذين يبدوان متماثلين خاصةً من الخلف، ولكن هناك بعض الاختلافات الداخلية.

ويختلف الهاتفان في نوعية المعالج، إذ يحتوي أحدهما معالجًا من نوع سنابدراجون، في حين يحتوي الآخر معالجًا من نوع Dimensity. ويشترك الهاتفان في أنهما يعملان بواجهة المستخدم ColorOS 11 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 11 من شركة جوجل.

ويحتوي هاتف Reno5 Pro 5G معالجًا من نوع +MediaTeck Dimensity 1000، وذاكرة للوصول العشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. ويتوفر الهاتف للطلب الأولي بسعر يعادل 520 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 580 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Reno5 5G معالجًا من نوع Snapdargon 765G، وهو يقدم خيارات الذاكرة ذاتها. وهو متاح للطلب الأولي بسعر يعادل 410 دولارات لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 460 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

وتأتي ذاكرة التخزين الداخلية في كلا الهاتفين من نوع UFS 2.1، وتأتي ذاكرة الوصول العشوائي (رام) في كلا الهاتفين من نوع LPDDR4x، ولكن الذاكرة العشوائية (رام) في هاتف Reno5 Pro أسرع.

ويختلف الهاتفان الجديدان من أوبو عن بعضهما في الشاشة، إذ يقدم هاتف Reno5 شاشة مستوية، في حين يقدم هاتف Reno5 Pro شاشة منحنية من الجانبين، كما يختلفان في قياس الشاشة، إذ يقدم الأول شاشة بقياس 6.43 بوصات، فيما يقدم الآخر شاشة بقياس 6.55 بوصات. وتأتي كلتا الشاشتين من نوع OLED بدقة 2,400×1080 بكسلًا، وبمعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتزًا. ولكن شاشة Reno5 Pro تمتاز بمستوى سطوع أعلى وقدره 500 شمعة، مقارنة بمستوى 430 شمعة في الهاتف الآخر.

ويقدم الهاتفان كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/1.7 ومثبت إلكتروني للصورة. كما يقدمان كاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.2، وكاميرتين ثالثة ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما مع فتحة للعدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة فتبلغ دقتها 32 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4. ويمكن استخدامها لفتح قفل الهاتف بواسطة الوجه كبديل عن حساس البصمة الذي يأتي تحت الشاشة.

ويحتوي هاتف Reno5 الجديد من أوبو بطارية بسعة 4,300 ميلي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 باستطاعة 65 واطًا، ويحتوي Reno5 Pro بطارية بسعة 4,350 ميلي أمبير في الساعة.