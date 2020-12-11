شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا قال جيف بيزوس عن انفجار المركبة الفضائية "ستارشيب" لسبيس إكس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ جيف بيزوس الرئيس التنفيذى لشركة أمازون وأغنى شخص فى العالم شركة سبيس إكس يوم الأربعاء على الإطلاق التجريبى لصاروخها Starship، والذى انتهى بانفجار على منصة الإطلاق، إذ قال جيف بيزوس فى منشور على انستجرام: "أى شخص يعرف مدى صعوبة هذه الأشياء، وأعجبت باختبار Starship اليوم، تهانينا الكبيرة لفريقSpaceX بأكمله، أنا واثق من أنهم سيعودوا إليها قريبًا".

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، أجرت شركة سبيس إكس أول اختبار على ارتفاعات عالية لصاروخها العملاق ستارشيب يوم الأربعاء، والذى يعتمد عليه إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لسبيس إكس فى نقل البشر إلى المريخ، ويبلغ ارتفاعه 16 طابقًا، وكان من المتوقع أن يطير 41000 قدم فى السماء - لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت وصل إلى هذا الارتفاع.

انفجرت المركبة الفضائية بشكل كبير عند هبوطها، لكن الانفجار لم يكن غير متوقع، إذ قال الرئيس التنفيذى إيلون ماسك سابقًا إنه يعتقد أن هناك فرصة 2-3 لفشل الاختبار.

يمتلك جيف بيزوس أيضًا شركة لاستكشاف الفضاء تسمى Blue Origin، وتتنافس الشركة مع SpaceX و Dynetics لإرسال رواد فضاء ناسا للقمر، وفى 5 ديسمبر، عرض بيزوس مقطع فيديو لمحرك الشركة للهبوط على سطح القمر BE-7، بعد نجاج اختباره الرابع، وقال بيزوس: "هذا هو المحرك الذى سيأخذ أول امرأة إلى سطح القمر".

اتهم ماسك بيزوس سابقًا بتقليد أفكار تجارية، وبينما لم يهاجم بيزوس علانية ماسك، فقد انتقد فكرة إرسال بشر للعيش على كوكب المريخ، ووصفها بأنها "غير محفزة".