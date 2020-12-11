شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبيع نصف الساعات الذكية حول العالم خلال الربع الثالث من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شركة أبل تعمل بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بساعتها الذكية، ففى البداية، أشار تقرير صادر عن IDC إلى أن شركة أبل قد باعت عددًا قياسيًا من الوحدات فى الربع الثالث من عام 2020، والآن ذكر تقرير صادر عن وكالة الأبحاث Counterpoint أن شركة التكنولوجيا العملاقة التى تتخذ من كوبرتينو مقراً لها قد اكتسبت مكانة أقوى من خلال بيع ما يقرب من النصف من شحنات الساعات الذكية العالمية "فى الربع الثالث من عام 2020.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال المحلل Sujeong Lim: "فيما يتعلق بالمبيعات، فإن موقع أبل أقوى، وفى الربع الثالث، حققت الشركة 2.3 مليار دولار، أى ما يقرب من نصف شحنات الساعات الذكية العالمية وزيادة بنسبة 18٪ عن نفس الفترة من العام الماضى ".

وقد احتلت الشركة المرتبة الأولى فى سوق الساعات الذكية العالمية. كما شهدت زيادة بنسبة 2٪ فى حصتها فى السوق مقارنة بالربع الثالث من عام 2019، وقالت Counterpoint فى تقريرها :"أطلقت أول ساعة ذكية من الطبقة المتوسطة، أبل Watch SE، خلال الربع. وبسعر أقل من 300 دولار، فقد حظى باهتمام كبير من السوق".

وبشكل عام، زادت شحنات الساعات الذكية فى جميع أنحاء العالم بنسبة 6٪ فى الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وساهمت العلامات التجارية الخمس الكبرى - أبل و Huawei و Samsung و BBK و Fitbit - بأكثر من 66 ٪ من إجمالى الشحنات فى الربع الثالث من عام 2020، وفقًا للتقرير.

وقال التقرير، "لقد برزت الهند، التى تحتل حوالى 4٪ فقط من نصيبها، كسوق أكبر من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (الشرق الأوسط وأفريقيا) ولاتام (أمريكا اللاتينية)، مع نمو الشحنات بنسبة 95٪ على أساس سنوى.