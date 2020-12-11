شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين شبكات 3G - 4G - EDGE - 5G للموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ازدادت المحادثات حول 5G مؤخرًا مع ازدياد دعم المزيد من الهواتف لها، فيما كشفت العديد من الدول عن أنها ستكون مستعدة قريبًا لدعم هذا النوع من الشبكات، حتى يصبح الجيل الخامس حقيقة واقعة فى العالم، سيتعين على الناس الاستمرار فى الاعتماد على شبكات الهاتف المحمول الحالية، لكن هل تساءلت عن "الرموز" التى تظهر على هواتفك المحمولة مثل EDGE أو 3G وما هى السرعات التى تقدمها؟ وفيما يلى نعرض الفارق بينهم كما يلى بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

2G

السرعة القصوى: تصل إلى 50 كيلو بت فى الثانية

فى حين أن أجزاء من أوروبا وأمريكا الشمالية قد تقوم بالتخلص التدريجى من 2G تمامًا، إلا أن مجموعة كبيرة من السكان فى بعض دول العالم الأخرى لا تزال تعتمد عليها تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 300 مليون لا يزالوا يستخدمون شبكات الهاتف المحمول 2G فى الهند على سبيل المثال، وقد تم إطلاق 2G لأول مرة فى عام 1991 ويُنسب إليه الفضل فى نشر خدمات مثل MMS وSMS فى جميع أنحاء العالم.

GPRS

السرعة القصوى: تصل إلى 114 كيلو بت فى الثانية

بدأت خدمة الحزمة الراديوية العامة أو GPRS المعروفة فى مطلع الألفية، وهى شبكة جوال بطيئة للغاية وعلى الرغم من أن خدمات مثل WhatsApp ستعمل عليها ولكن بشق الأنفس.

EDGE

السرعة القصوى: تصل إلى 217 كيلو بت فى الثانية

كانت EDGE هى الخطوة التالية فى ثورة شبكات الهاتف المحمول وظهرت لأول مرة فى عام 2003، فهى بمثابة إنها GPRS "المحسّنة"، مما يعنى أن مشاهدة مقاطع فيديو YouTube بشكل أسرع ولكن بدقة عالية يمثل صراعًا كبيرًا.

3G

السرعة القصوى: تصل إلى 384 كيلو بت فى الثانية

فى بداية الألفية، تبنت الكثير من الدول تقنية الجيل الثالث، وكانت 3G هى أول شبكة جعلت تصفح الإنترنت عبر الهاتف المحمول دون الكثير من المتاعب، وعلى الرغم من البطء فى أوقات اليوم، إلا أنه يظل مناسبًا لدفق الموسيقى وحتى مشاهدة مقاطع الفيديو.

4G

السرعة القصوى: تصل إلى 1 جيجابايت فى الثانية

أسرع شبكة متوفرة فى معظم أنحاء العالم، تم إطلاق شبكات 4G لأول مرة فى عام 2009، وتستخدم معيار Long Term Evolution (LTE)، والذى يستخدم أيضًا بطارية أقل فى الهواتف المحمولة، اتصال شبكة 4G غير متاح فى جميع أنحاء العالم ولكنه يظل أسرع سرعة إنترنت للجوال يمكنك الحصول عليها.

5G

السرعة القصوى: تصل إلى 10 جيجابايت فى الثانية

فى العام المقبل أو بعد ذلك، لسنا متأكدين ولكن 5G ستظهر فى مزيد من دول العالم قريبًا، ولا تزال تكتسب زخمًا فى أجزاء أخرى من العالم، لكن من المتوقع بحلول عام 2025 أن يستخدم ما يقرب من مليارى شخص 5G، ويقال أن 5G أسرع 10 مرات من 4G، مما يؤدى أيضًا إلى استنزاف بطارية الهواتف الذكية.