تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Realme لساعة Watch S Pro الذكية المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Realme إعلان تشويقي جديد اليوم لساعتها الذكية القادمة Watch S Pro، حيث تظهر في الإعلان التشويقي بتصميم دائري.

قدمت شركة Realme ساعة Watch S الذكية خلال شهر نوفمبر الماضي، واليوم أكدت الشركة على خططها لإطلاق إصدار Pro من ساعتها الذكية قريباً.

ولقد كشف إعلان Realme التشويقي عن ملامح تصميم الساعة الذكية، كما كشف الرئيس التنفيذي في تغريدة نشرت مؤخراً عن تصميم عصري للساعة الذكية القادمة التي تعرف بساعة Watch S Pro.

أيضاً تظهر ساعة Watch S Pro الذكية في التغريدة التي نشرت على تويتر عن اثنان من الأزرار في إطار الساعة الذكية، مع تصميم دائري لقرص الساعة الذكية، كما تأتي الساعة بسوارة معصم بتصميم مطاطي.

وتشير التوقعات إلى أن الإختلاف بين الإصدار الرئيسي والإصدار المرتقب Watch S Pro في التكوينات الداخلية للساعة الذكية، كما تشير التوقعات إلى أن الساعة الذكية تأتي بنظام GPS مدمج وتقنية NFC.

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