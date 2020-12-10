شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التطبيقات الأكثر تحميلا خلال 2020.. TikTok يتصدر وفيس بوك بالمركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة App Annie الشهيرة لتحليلات تطبيقات الهاتف المحمول تقريرها السنوى عن "تريندات" تطبيقات الأجهزة المحمولة لعام 2020، والذى كشف أن TikTok تجاوز فيس بوك ليصبح التطبيق الأكثر تنزيلًا فى جميع أنحاء العالم، إذ قفز TikTok ثلاث مراتب ليصبح التطبيق الأكثر تحميلا.

وأظهر التقرير أيضًا أن TikTok قد يصل إلى مليار مستخدم نشط شهريًا بحلول العام المقبل، ومن ناحية أخرى، لا يزال فيس بوك وتطبيقاته الأخرى يهيمن على المراكز الخمسة الأولى فى القائمة، إذ حصل على المراكز الثانية والثالثة والخامسة كلا من فيس بوك وواتس آب وانستجرام على التوالى، بينما كان تطبيق مؤتمرات الفيديو Zoom هو رابع أكثر التطبيقات تنزيلًا فى العالم.

يشير التقرير أيضًا إلى أن الوضع الوبائى المستمر قد أدى إلى زيادة استخدامنا للهاتف المحمول لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، إذ يذكر التقرير أيضًا أن الوقت الذى يتم قضاؤه على الأجهزة المحمولة كان أحد أكبر مجالات النمو هذا العام، وكانت تطبيقات الأعمال من أكثر الفئات التى شهدت نموًا فى الوقت المستغرق.

وتعد نتائج بيانات التنزيلات وإنفاق المستهلك مزيج من Android و iOS حتى نوفمبر 2020، كما يسلط التقرير الضوء على أن النمو فى تنزيلات TikTok يمكن أن يُعزى إلى المستهلكين المتعطشين للمحتوى الذين تدفقوا على التطبيق لإنشاء والتواصل الاجتماعى والبقاء مستمتعين.

شهد التطبيق أيضًا زيادة فى الاستخدام عبر التطبيقات مع مشغلات بث الفيديو الرئيسية مثل Netflix ، مما يشير إلى أن TikTok.

وشملت التطبيقات الأخرى الموجودة فى قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلًا فيس بوك Messenger و Google Meet و Snapchat و Telegram و Like.