شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن 18 رائد فضاء يشاركون فى بعثاتها القادمة إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا عن 18 رائد فضاء يشاركون فى بعثاتها القادمة إلى القمر، كجزء من برنامج Artemis، إذ قدم نائب الرئيس مايك بنس رواد الفضاء فى مركز كينيدى للفضاء التابع لوكالة ناسا فى فلوريدا هذا الأسبوع، وقال بنس: "أقدم لكم الأبطال الذين سيحملوننا إلى القمر وما وراءه - جيل أرتميس، إنه لأمر مدهش أن نعتقد أن الرجل التالى وأول امرأة على القمر من بين الأسماء التى قرأناها للتو، ورواد فضاء فريق Artemis هم مستقبل استكشاف الفضاء الأمريكى - وهذا المستقبل مشرق."

ومن بين رواد الفضاء تسعة رجال وتسع نساء - واحدة منهم ستكون أول امرأة تطأ قدمها على سطح القمر.

وقال جيم بريدنشتاين، مدير ناسا: "نحن متحمسون لمشاركة هذه الخطوة التالية فى الاستكشاف - تسمية فريق أرتميس لرواد الفضاء الذين سيقودوا الطريق، والذى يشمل أول امرأة والرجل التالى اللذان سيمشيان على سطح القمر."

أكدت وكالة ناسا أن مهمة أرتميس لا تزال على المسار الصحيح، مع إطلاق غير مأهول فى عام 2021 ، قبل الإطلاق المأهول فى عام 2024.

قال رئيس رواد الفضاء بات فورستر: "هناك الكثير من العمل المثير الذى ينتظرنا بينما نعود إلى القمر، وسيتطلب الأمر من فريق رواد الفضاء بأكمله لتحقيق ذلك.

وأضاف: "المشى على سطح القمر سيكون بمثابة حلم يتحقق لأى شخص منا، وأى دور يمكننا القيام به لتحقيق ذلك هو شرف، وأنا فخور بهذه المجموعة المعينة من الرجال والنساء وأعلم أن أيًا منهم سيقوم بعمل رائع يمثل وكالة ناسا والولايات المتحدة فى مهمة Artemis المستقبلية ".

جوزيف أكابا

كايلا بارون

رجا شاري

ماثيو دومينيك

فيكتور جلوفر

وارن هوبورج

جونى كيم

كريستينا هاموك كوخ

كجيل ليندجرين

نيكول إيه مان

آن ماكلين

جيسيكا مئير

جاسمين مجبيلي

كيت روبينز

فرانك روبيو

سكوت تينجل

جيسيكا واتكينز

ستيفانى ويلسون

وفيما يلى فريق أرتميس: