شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل برسائل انستجرام وفيس بوك يواجه بعض المستخدمين حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه بعض المستخدمين مشكلة فى استخدام فيس بوك وانستجرام، جنبا إلى جنب بعدد من دول العالم، ووفقًا لـموقع Down Detector لرصد وتتبع الأعطال، بدأت هذه المشاكل منذ ساعات، والتى تؤثر على المستخدمين فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا، ويبدو أن أوروبا الغربية هى الأكثر تضررًا.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، فى حين أن سبب المشاكل لا يزال غير واضح، إلا أن 80٪ من من أولئك الذين أبلغوا عن مشكلات أكدوا عدم قدرتهم على استقبال أو إرسال رسائل، بينما لم يتمكن 20٪ من تسجيل الدخول، واتجه العديد من المستخدمين المحبطين إلى تويتر للتساؤل عما يحدث، إذ كتب أحد المستخدمين: "هل فيس بوك ماسنجر معطل؟ لا يمكننى إرسال واستقبال الرسائل!"

بينما قال آخر: "إما أن فيس بوك ماسنجر معطل على هاتفى أو أن شبكة الواى فاى الخاصة بى سيئة للغاية هذا الصباح"، وأضاف أحدهم: "نعم ، تعطل فيس بوك أو أنا حقًا متعطل."

من المثير للقلق أن DownDetector أصدر أيضًا تنبيهات بشأن تعطل Facebook و Instagram - وهما تطبيقان آخران مملوكان لـ Facebook، بينما قال عدد من المستخدمين إنهم يواجهون أى مشاكل بالتطبيقين، وأكدوا استخدامهما بكل سلاسة.

ومع ذلك، فإن Twitter غارق فى الادعاءات بوجود مشكلات فى العديد من التطبيقات المملوكة لفيس بوك، قال أحد المستخدمين: "رسائل انستجرام متعطلة مرة أخرى؟ ، وأضاف آخر: "رسائل انستجرام معطلة تماما".