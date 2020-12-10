شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل يضرب تطبيق فيس بوك ماسنجر حول العالم.. مصر ضمن المتأثرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مستخدمو تطبيق فيس بوك ماسنجر انقطاعا في الخدمة منذ صباح اليوم، حيث توقف تطبيق الدردشة حاليًا عن العمل، حيث يبدو أن التوقف قد بدأ في توقيت الساعة 10 صباحا بتوقيت جرينتش تاركا الآلاف من المستخدمين الآن غير قادرين على استخدام هذه الخدمة.

وتُظهر البيانات من موقع الويب المستقل DownDetector، الذي يتتبع حالة الخدمات عبر الإنترنت استنادًا إلى الإشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الآلاف من مستخدمي ماسنجر غير قادرين على الوصول إلى تطبيقهم كل دقيقة في المملكة المتحدة وغيرها من الدول العالم بما في ذلك المستخدمين في مصر، وقد وصلت ذروة الشكاوى إلى 2400 شخص يشكون كل دقيقة من عدم تمكنهم من تسجيل الدخول أو إرسال رسائل نصية أو استقبال مكالمات إلى تطبيق المراسلة الشهير.

ويبدو أن معظم المشكلات تتمحور حول المملكة المتحدة وأوروبا مع تأثر دول مثل فرنسا وبلجيكا ومصر أيضًا بهذا الخلل، يبدو أن واحدة من أكبر حالات الانقطاع قد أصابت بولندا مع ظهور مشكلات في مساحات كبيرة مع ماسنجر، بحسب موقع express البريطاني، وبحسب الشكاوي الموجودة على Down Detector، فيقول المستخدمين أن الرسائل لا ترسل مع الاخرين، فيما يقول أخر إن المشكلة مستمرة منذ بعض الوقت.

ولا توجد حاليًا أي معلومات حول سبب المشكلات أو متى سيتم إصلاحها، ولكن، كالعادة، انتقل المعجبون الآن إلى منصات وسائط اجتماعية أخرى للتنفيس عن إحباطهم، ويمتلئ Twitter الآن بالشكاوى.