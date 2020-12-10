شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين صناعيين لرصد ظواهر السماء عالية الطاقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين اليوم الخميس، قمرين صناعيين للكشف عن موجات الجاذبية، إلى المدار المخطط لهما، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربى البلاد.
وذكر مركز شيتشانغ -في بيان- أن القمرين الصناعيين تم إطلاقهما بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-11" الساعة 4:14 صباح اليوم بتوقيت بكين، حيث سيتم استخدام القمرين لرصد الظواهر السماوية عالية الطاقة مثل انفجارات أشعة جاما لموجات الجاذبية، والإشعاع عالي الطاقة للتدفق الراديوي السريع، وانفجارات أشعة جاما الخاصة، وانفجارات النجم المغناطيسي، ودراسة النجوم النيوترونية والثقوب السوداء وغيرها من البقايا النجمية المضغوطة وعمليات اندماجها.
كما سيرصد القمران أيضا ظواهر الإشعاعات عالية الطاقة في الفضاء، مثل التوهجات الشمسية وومضات أشعة جاما الأرضية وآشعة الإلكترون الأرضية، ما يوفر بيانات رصد للعلماء، وذلك في إطار مشروع الأكاديمية الصينية للعلوم لمراقبة السماء للنظير الكهرومغناطيسي عالي الطاقة لموجات الجاذبية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين صناعيين لرصد ظواهر السماء عالية الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.