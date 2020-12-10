شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يزيل فيديوهات الاعتراض على فوز جو بايدن برئاسة أمريكا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن يوتيوب إزالة مقاطع الفيديو التى تعترض على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن فى الانتخابات، وكشف تقرير لموقع Engadget أن الموقع المملوك لشركة جوجل سيزيل أى محتوى تم تحميله اعتبارًا من 9 ديسمبر فصاعدًا يدعى أن "الاحتيال أو الأخطاء واسعة النطاق" قد غيرت نتيجة انتخابات 2020.

وتم اتخاذ القرار بعدما صادقت عدد كافٍ من الولايات على النتائج، وتم الوصول إلى موعد 8 ديسمبر "الملاذ الآمن" للانتخابات، وسيشمل تحديث لوحات التحقق من صحة الانتخابات رابطًا إلى صفحة مكتب السجل الفيدرالى تؤكد أن جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة.

وسيستمر أيضًا ظهور روابط أخرى إلى صفحة وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية التى تكشف الادعاءات الكاذبة حول نزاهة الانتخابات، وميزة نتائج انتخابات جوجل، التى تستمد معلوماتها من وكالة Associated Press.

وتقول الشركة إن تصميمها على الحد من التضليل الانتخابى كان فعالاً، إذ تم إنهاء عمل أكثر من 8000 قناة وإزالة آلاف مقاطع الفيديو المتعلقة بالانتخابات بسبب مزاعم "ضارة ومضللة" منذ سبتمبر، وتمت إزالة أكثر من 77 فى المئة من مقاطع الفيديو قبل أن تحصل على 100 مشاهدة.

وقالت الشركة فى منشور بمدونتها أمس، "بالأمس كان الموعد النهائى للملاذ الآمن للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وصدقت ولايات كافية على نتائجها الانتخابية لتحديد الرئيس المنتخب، وبالنظر إلى ذلك، سنبدأ إزالة أى جزء من المحتوى تم تحميله اليوم (أو فى أى وقت بعد ذلك) والذى يضلل الناس من خلال الادعاء بأن الاحتيال أو الأخطاء قد غيرت نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، بما يتماشى مع نهجنا تجاه الانتخابات الرئاسية الأمريكية التاريخية ".

وأضافت الشركة، "على سبيل المثال، سنقوم بإزالة مقاطع الفيديو التى تدعى فوز مرشح رئاسى فى الانتخابات بسبب وجود أخطاء برمجية واسعة النطاق أو أخطاء فى العد، وسنبدأ فى تطبيق هذه السياسة اليوم ، وسنتكثف فى الأسابيع القادمة ".

وهناك استثناءات "للتغطية الإخبارية والتعليق على هذه القضايا" والتى يمكن أن تبقى على الموقع إذا كان هناك "سياق تعليمى أو وثائقى أو علمى أو فنى كافٍ".