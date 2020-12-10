شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل فرض فرنسا غرامة 100 مليون يورو على جوجل و35 مليونا على أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة مراقبة خصوصية البيانات فى فرنسا CNIL، اليوم، إنها فرضت غرامة على وحدتين من جوجل بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون يورو، بجانب تغريم شركة تابعة لأمازون بقيمة 35 مليون يورو بسبب ملفات تعريف الارتباط الإعلانية "الكوكيز".

وقالت الهيئة التنظيمية إن الغرامات كانت "بسبب وضع ملفات تعريف ارتباط إعلانية على أجهزة كمبيوتر المستخدمين، دون الحصول على موافقة مسبقة ودون تقديم معلومات كافية".

ويعد ملف تعريف الارتباط هو جزء صغير من البيانات المخزنة على متصفح الكمبيوتر الخاص بالمستخدم والذى يسمح لمواقع الويب بتحديد المستخدمين وتذكر نشاطهم السابق.

وقالت CNIL إنه عند زيارة أحد المستخدمين موقع جوجل.fr، تم وضع العديد من ملفات تعريف الارتباط المستخدمة لأغراض الدعاية تلقائيًا على جهاز الكمبيوتر الخاص به، دون أى إجراء مطلوب من جانب المستخدم.

وأوضحت أن شيئًا مشابهًا حدث عند زيارة صفحة واحدة على موقع amazon.fr.

وأكدت CNIL أن هذا النوع من ملفات تعريف الارتباط "لا يمكن وضعه إلا بعد أن يعرب المستخدم عن موافقته، وبالتالي ما فعلته جوجل وأمازون ينتهك اللوائح الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة، كما أخطأت جوجل فى تقديم معلومات خصوصية غير كافية للمستخدمين لأنها لم تسمح لهم بمعرفة ملفات تعريف الارتباط التى تم وضعها وأن إجراء حظرها لا يزال يعمل.

وأوضحت CNIL أيضًا أن أمازون لم تقدم معلومات واضحة أو كاملة حول ملفات تعريف الارتباط التى وضعتها على أجهزة الكمبيوتر للمستخدمين حتى إعادة التصميم فى سبتمبر 2020.

وقالت CNIL إن جوجل توقفت أيضًا عن وضع ملفات تعريف الارتباط على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين دون موافقة فى سبتمبر، لكنها أضافت أنها لا تزال لم تقدم تفسيرًا كافيًا لاستخدامها.

وقال المنظم: "بغض النظر عن المسار الذى استخدمه المستخدمون لزيارة موقع الويب، فهم إما لم يكونوا على دراية كافية أو لم يتم إبلاغهم أبدًا بحقيقة وضع ملفات تعريف الارتباط على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم".

وتم فرض غرامة قدرها 35 مليون يورو على شركة Amazon Europe Core التابعة، وفرضت CNIL غرامات قدرها 60 مليون يورو على شركة جوجل LLC و 40 مليون يورو على شركة جوجل Ireland Limited.