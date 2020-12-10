تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Reno5 بسعر يبدأ من 412 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً الآن عن هواتف Reno5 5G وReno5 Pro 5G بشاشة OLED، ومعدل تحديث 90Hz، ونظام تشغيل Android 11.

ينطلق هاتف Reno5 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وبجودة عرض Full HD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، كما تشغل الشاشة نسبة 91.7% من إطار الهاتف، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 765G.

أيضاً تقدم Oppo هاتف Reno5 Pro 5G بشاشة OLED بحجم 6.55 إنش وجودة عرض Full HD بلس، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 90Hz في الشاشة، وتشغل الشاشة نسبة 92.1% من إطار الهاتف، على أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 1000 Plus من MediaTek.

كما تقدم Oppo كلا الهاتفين بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة إلى اليسار.

مواصفات OPPO Reno5 5G

شاشة OLED بحجم 6.43 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، وتصميم منحني 2.5D، ومعدل تحديث 90Hz

معالج Snapdragon 765G ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر وكرت شاشة Adreno 620

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1، أو 12 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في UFS 2.1.

نظام تشغيل Android 11 وواجهة ColorOS 11.1

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7، مع فلاش LED، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، وأيضاً مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر mono portrait بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

قياسات الهاتف 159.1 في 73.4 في 7.9 مم، مع وزن 172 جرام

مدخل 3.5مم للسماعات

يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/ NSA، وDual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5.1، كما يأتي بمنفذ USB C.

بطارية بقدرة 4300 mAh مع شاحن Super Flash Charge بقدرة 65W

مواصفات هاتف OPPO Reno5 Pro 5G

شاشة OLED بحجم 6.55 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، بجودة عرض Full HD Plus 3D، ومعدل تحديث 90Hz

رقاقة معالج Dimensity 1000 Plus من MediaTek ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر وكرت شاشة Mali-G77 MC9

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1، أو 12 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في UFS 2.1.

نظام تشغيل Android 11 وواجهة ColorOS 11.1

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7، مع فلاش LED، ومستشعر بزوايا عرض واسعة 119 درجة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، وأيضاً مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر mono portrait بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

قياسات الهاتف 159.7 في 73.2 في 7.6 مم، مع وزن 173 جرام

مدخل 3.5مم للسماعات

يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/ NSA، وDual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5.1، كما يأتي بمنفذ USB C.

بطارية بقدرة 4350 mAh مع شاحن Super Flash Charge بقدرة 65W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف OPPO Reno5 5G بألوان الأزرق Aurora، والأسود Midnight، وأزرق Glitter، على أن يبدأ سعر الهاتف من 412 دولار.

بينما يأتي هاتف Reno5 Pro 5G بألوان الأزرق Aurora، ووأزرق Glitter وأيضاً الأسود Midnight بسعر يبدأ من 519 دولار، حيث يتوفر الهاتفين للحجز المسبق الآن في السوق الصيني، بينما ينطلق الهاتفين للشحن في 18 من ديسمبر، كما يتوفر الإصدار الخاص Reno5 Pro 5G New Year في 29 من ديسمبر.

يذكر أن هاتف OPPO Reno5 Pro Plus 5G ينطلق رسمياً في 24 من ديسمبر الجاري برقاقة معالج Snapdragon 865، مع توقعات أن يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، ومستشعر Sony IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، كما تتضمن الإعدادات مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

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