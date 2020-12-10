تقنية جديدة لبصمة الأصبع في هاتف سامسونغ Galaxy S21

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعتين

من أن المتوقع أن تصدر شركة سامسونغ هاتفها الجديد Galaxy S21 الشهر المقبل، والذي سيكون مضاف إليه ماسح ضوئي جديد لبصمات الأصابع، حسب ما كشفته تقارير تقنية جديدة.

وأشار حساب المدون الشهير (Ice Universe) إلى أنه تم تقديم المستشعر الموجود أسفل الشاشة في البداية مع سلسلة Galaxy S 10 ثم في Galaxy S20، إلا أن المستشعر الجديد في سلسلة S21 سيكون أسرع وأكبر بكثير.

وذكرت التسريبات أن تقنية البصمة الجديدة ستحتاج فقط إلى نقرة سريعة بدلاً من ضغطة طويلة فعلية، ما يؤدي إلى خفض سرعة فتح قفل الشاشة إلى النصف، وهو ما سيكون تحسينا هائلاً للاستخدام اليومي.

وعلى الجانب الآخر، توقعت مصادر مقربة من ”سامسونغ“ أن يكون سعر سلسلة Galaxy S21 القادمة، مقبولاً وليس أعلى من سلسلة Galaxy S20 لهذا العام.

ومن المتوقع أن يباع جهاز Galaxy S20 بسعر 900 دولار، وجهاز S20 + بسعر 999 دولارا، وإصدار Ultra بسعر 1399 دولارا ،في الولايات المتحدة وأوروبا.