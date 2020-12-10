تفاصيل انفجار مركبة فضائية أمريكية أثناء هبوطها إلى الأرض.. وفريق العمل يوثقها بالفيديو.. ويعلق: «لا يصدق.. عمل جيد»

انفجرت مركبة "ستارشيب" التابعة لشركة الفضاء والطيران الأمريكية "سبيس إكس" أثناء مناورة الهبوط بمجرد عودتها إلى الأرض بعد اطلاقها بنجاح برحلة على ارتفاعات عالية اليوم الخميس.

وعلى الرغم من الدمار الواضح للمركبة، بدا الموظفون سعداء بالنتيجة مع تعليق أحد الأشخاص: "فريق عمل لا يصدق، عمل جيد".

وتضمنت رسالة أخرى تمت إضافتها إلى البث المباشر للحدث: "اختبار رائع، مبروك فريق Starship! " حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويأمل إيلون ماسك رئيس شركة "سبيس إكس" أن تأخذ نسخ المركبة الفضائية البشر يوما ما إلى كواكب أخرى، ولا سيما كوكب المريخ.

وكان من المفترض أن تبدأ المركبة تلك الرحلة على علو 12.5 كيلومترا فوق بوكا تشيكا، تكساس، وتم الغاء المحاولة الثانية للانطلاق، يوم الخميس، قبل دقيقتين و6 ثوان فقط من الإقلاع المخطط له، وتم سماع صوت في بث الفيديو يقول: "انتظر، انتظر، انتظر العد التنازلي".