تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن ساعة Mi Watch Lite الذكية بعمر شحن 9 أيام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن إصدار منخفض التكلفة من الساعات الذكية بعنوان Mi Watch Lite، حيث تتميز الساعة الذكية بحجم شاشة 1.4 إنش، مع بطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 9 أيام.

تتميز ساعة Mi Watch Lite الذكية بشاشة ملونة بخاصية اللمس بحجم 1.4 إنش، ودقة عرض 320 في 320 بيكسل، كما تأتي الساعة الذكية بميزة الضبط التلقائي للسطوع، مع كثافة عرض 323 بيكسل لكل إنش.

كما تتميز ساعة Mi Watch Lite الذكية بأكثر من 120 من أوجه الساعة، على أن تدعم بعض من أوجه الساعة التخصيص عن طريق عرض المعلومات المفضلة للمستخدم في الواجهة.

أيضاً تدعم ساعة Mi Watch Lite ميزة تتبع الخطوات بشكل تلقائي، كما تقدم 11 نمط في التدريبات الرياضية يشمل الركض في المناطق الخارجية، وركوب الدراجات، أو الدراجات الآلية، والسباحة، والكركيت، والسير.

وتقدم شاومي ساعة Mi Watch Lite الذكية بميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، ورصد معدل ضربات القلب، مع تمارين توجيهية للتنفس وتخفيف التوتر.

وتدعم ساعة Mi Watch Lite التنبيهات للمكالمات والرسائل المستلمة، وأيضاً إشعارات التطبيقات، والتحكم في الموسيقى، مع تقرير الطقس، كما تأتي ساعة Mi Watch Lite بنظام GPS وGLONASS، مع بارومتر.

ويدعم الساعة الذكية بطارية بقدرة 230 mAh، لعمر شحن يستمر حتى 9 أيام، ويمكن شحن الساعة الذكية بشكل كامل خلال ساعتين، ومن المقرر أن يتوفر إطار الساعة الذكية بعدد 3 من الإختيارات في الألوان، و5 إختيارات في ألوان السوارة، ومن المقرر أن تكشف شاومي لاحقاً عن سعر الساعة الذكية.

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