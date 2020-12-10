فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 10, 2020 56 المزيد من التأكيدات حول تاريخ إطلاق أجهزة سامسونج #GalaxyS21 ???? حسب موقع Android Authority فمتجر سامسونج بالهند أكد إطلاق سلسلة هواتف #GalaxyS21 عالميا في 14 يناير مع معالج Exnos2100 وبأن الإعلان الرسمي سيكون قريبا.

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