تكنولوجيا: أجهزة “أوبو” تحتل المرتبة الخامسة في المملكة وتنافس بقوة كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ إطلاقها في المملكة العربية السعودية عام 2019، أظهرت أوبو العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكيّة نمواً مميزاً وتنافست مع كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية، واستطاعت التقدّم في التصنيف إلى المرتبة الخامسة كأشهر علامة تجارية للهواتف الذكية في المملكة.

فبحسب تصنيف شركة الأبحاث كاناليس (Canalys)، بلغت نسبة نمو مبيعات أوبو 124% في السوق السعودية، مقارنة مع العام الماضي. وتشير دراسات أخرى أن العلامة التجارية “أوبو“ شهدت نموًا عالمياً سنويًا بنسبة 396٪، ليتم تصنيفها أيضاً في المرتبة الخامسة عالمياُ بين الشركات المصنعة الهواتف الذكية.

وفي هذا الإطار، يؤكد مدير الاستراتيجية والتخطيط لدى شركة أوبو في الشرق الأوسط، فادي أبو شمط، أن أوبو تلتزم منذ تأسيسها في عام 2004، بتوفير المنتجات التي تمزج بين الإبداع الخلاّق والتكنولوجيا المبتكرة بسلاسة، مشيراً إلى أن “الشركة دخلت السوق السعودية في العام 2019، بعد أن بدأت عملياتها في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا عام 2015. ومن أجل تعزيز وجودها، استثمرت الشركة بشكل كبير في مجال الأبحاث والتطوير، بحيث ركزنا على تطلعات المستهلكين المحليين في كل بلد في من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، من خلال التواصل مع مختلف الشرائح من العملاء خصوصاً الشباب منهم وتقديم أفضل الخدمات“.

ويقول أبو شمط: “خلال العام الماضي، قامت أوبو بإطلاق سلسلة OPPO Find X الرائدة، وإدخال سلسلة أوبو رينو، كما سنقوم بمزيد من الابتكارات لتقديم منتجات مميزة إلى عملائنا في المنطقة. ولأننا نؤمن بأن التكنولوجيا وجدت لخدمة الإنسانية، وأصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من الحياة، أطلقت الشركة استراتيجية3+N+X للتطوير التقني والتي ستمثل مسار شركة أوبو للأعوام القادمة.” ويضيف أبو شمط: “إن الغرض من مفهوم الإبتكار في الشركات يجب أن يكون من أجل المستهلكين، ونحن نبتكر في التكنولوجيا لتمكين المستهلكين من التقاط اللحظات الجميلة من حولهم وإطلاق العنان لخيالهم في المستقبل؛ وبالتالي مساعدتهم في جميع أنحاء العالم للحصول على أقصى فائدة من أجهزتنا والبرامج والخدمات التي نقدمها“.

يذكر أن “أوبو“ قد كشفت خلال شهر نوفمبر الماضي عن رؤية جديدة في قطاع التكنولوجيا، واستعرضت أحدث ابتكاراتها في “يوم أوبو للإبتكار 2020“ ، من خلال إطلاقها نظارات الواقع المعزز (OPPO AR Glass 2021)، والتي تعتبر من المراحل الجديدة كلياً من استثمار أوبو في العالم الرقمي، كما كشفت الشركة حينها عن تطبيق “سايب ريل“ الخاص بالواقع المعزّز وإجراء حسابات المواقع ثلاثية الأبعاد في الوقت الحقيقي، إذ يستند التطبيق على تقنية عالية الدقة مع قدرة معالجة فائقة مدعومة من ثلاث تقنيات أساسية من أوبو، تشمل تقنية محاكاة الواقع الفعلي، وتقنية تحديد الموقع عالية الدقة، وتقنية سحابة أوبو.

الجدير بالذكر، أن أوبو تتواجد اليوم في 40 دولة، وتدير ستة معاهد للأبحاث وأربعة مراكز للتطوير في جميع أنحاء العالم، وفي عام 2019 اطلقت الشركة خطة لثلاثة أعوام، من أجل الإستثمار بمبلغ 7.2مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، وابتكار تقنيات رائدة متعلقة بشبكة الجيل الخامس والجيل السادس، والذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، و البيانات الضخمة، بالإضافة إلى بناء تقنيات الأجهزة الأساسية، والبرمجيات.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمة لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، وذلك انسجاماً مع فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتم تصنيف علامة أوبو خامس أفضل علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم. حيث توفر منتجات تقنية متميزة لقاعدتها العالمية من المستهلكين عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وأربعة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في المملكة العربية السعودية في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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