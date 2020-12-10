تكنولوجيا: تسريبات مصورة حية لهاتف جوجل القادم PIXEL 5 PRO بكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة الحية لإصدار جوجل القادم PIXEL 5 PRO الذي قد يأتي بتقنية كاميرة السيلفي المدمجة أسفل الشاشة.

اطلقت جوجل هاتف Pixel 5 في نهاية شهر سبتمبر الماضي بنظام تشغيل Android 11 وسعر 699 دولار، إلا أن هذا الإصدار لم يأتي بترقية كبيرة عن الإصدار السابق Pixel 4، أيضاً كان هاتف Pixel 5 هو إصدار جوجل الوحيد الذي كُشِف عنه حتى الآن، واليوم تكشفت التسريبات المصورة عن إصدار جديد من السلسلة بعنوان PIXEL 5 PRO.

وتؤكد التسريبات المصورة التي رصدت اليوم على أن شركة جوجل تستبدل إصدار XL في سلسلة الهواتف الجديدة بإصدار Pro، كما أشار تقرير أخر إلى أن الكثير من التغييرات طرأت على إصدارات جوجل من هواتف PIXEL هذا العام، حيث جاءت الإصدارات المتوسطة برقاقة Snapdragon 765G هذا العام.

من جانب أخر لم تقدم جوجل هذا العام إصدار من الفئة المميزة برقاقة معالج Snapdragon 865، واليوم تكشف التسريبات التي جاءت عبر صفحة @Slashleaks عن خطط جوجل لإطلاق هاتفها المميز خلال الفترة القادمة بعنوان Pixel 5 Pro، مع توقعات أن يدعم هذا الإصدار رقاقة Snapdragon 865.

ويظهر هاتف Pixel 5 Pro في التسريبات المصورة الحية بحجم شاشة 6.67 إنش، بينما تختفي ثقوب أو نتوء الكاميرة من الشاشة، وهو تصميم يوحي إلى أن الهاتف يأتي بكاميرة أسفل الشاشة، إلا أن بعض التوقعات مازالت تؤكد على تقنية الكاميرة أسفل الشاشة غير مجهزة للإنتاج الضخم من جوجل حتى الآن.

أيضاً يدعم هاتف Pixel 5 Pro رقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل إعدادات الكاميرة.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن هاتف Pixel 5 Pro الذي يظهر في الصور المسربة اليوم هم نموذج أولي للهاتف، لذا قد لا يصل إلى الإنتاج الصخم، أو قد تكشف جوجل عن مزيد من تفاصيل هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





