سوني تشتري خدمة للرسوم المتحركة مقابل مليار دولار

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة سوني أنها استحوذت على خدمة البث المباشر للرسوم المتحركة المسماة Crunchyroll من AT&T مقابل 1.175 مليار دولار، على أن تصبح الخدمة جزءًا من مجموعة Funimation التابعة لسوني.

وتتمتع سوني الآن – بعد أن أصبحت تمتلك كلاً من Crunchyroll و Funimation – بقوة هائلة فيما يتعلق بالرسوم المتحركة في الولايات المتحدة.

وتحاول العديد من الشركات الإعلامية الأخرى اكتشاف مثل هذه النوعية من المحتوى، حيث استثمرت خدمة نيتفليكس أيضًا بشكل كبير في إنتاج المحتوى الخاص بالرسوم المتحركة وترخيصه.

وقالت (جوان واج) Joanne Waage، المديرة العامة لخدمة Crunchyroll، في بيان: نحن متحمسون للشروع في هذه الرحلة الجديدة.

وبنت Crunchyroll علامتها التجارية العالمية المستوى من خلال القاعدة الجماهيرية المتحمسة التي تضم أكثر من 3 ملايين مشترك، و 50 مليون متابع عبر الشبكات الاجتماعية و 90 مليون مستخدم مسجل، وساعد هؤلاء في تحويل الرسوم المتحركة إلى ظاهرة عالمية.

وقال (كولين ديكر) Colin Decker، الرئيس التنفيذي لمجموعة Funimation، في بيان: يعتبر اتحاد Funimation و Crunchyroll انتصارًا لمحبي الرسوم المتحركة في جميع أنحاء العالم، ومن شأن هذا الاتحاد أن يرفع المستوى الفني والثقافي للعقود القادمة.

وأضاف: سيكون الجمع بين هاتين الشركتين العظيمتين بمثابة فوز للجماهير، وسيمكننا من المنافسة على نطاق عالمي حقيقي، ويشرفني أن أرحب بفريق Crunchyroll الرائع في المهمة المشتركة لمساعدة الجميع على الانتماء إلى عالم الرسوم المتحركة الاستثنائي.

وكانت AT&T تبحث عن مشتري لخدمة Crunchyroll منذ بعض الوقت، ويبدو أن AT&T وسوني كانتا تجريان محادثات منذ شهور حول الصفقة.

وذكرت التقارير الصادر في شهر أغسطس أن AT&T أرادت 1.5 مليار دولار من سوني مقابل Crunchyroll، ويقال: إن الجانبين كانا قريبين من صفقة بقيمة مليار دولار تقريبًا في شهر أكتوبر.

وشاركت سوني في إنتاج الرسوم المتحركة لعقود، وأسست في عام 1995 شركة Aniplex، وهي شركة فرعية لإدارة إنتاجات مثل هذه النوعية من المحتوى، التي بدأت في عام 2005 استوديو الرسوم المتحركة الخاص بها المسمى A-1 Pictures.

وعززت سوني على مدى السنوات الخمس الماضية محفظتها من خدمات البث الدولية من خلال عمليات الاستحواذ، حيث استحوذت في عام 2015 على خدمة بث الأنيمي الفرنسية Wakanim.

واشترت في عام 2018 الشركة الأسترالية للأنيمي Madman Anime وخدمة البث المباشر AnimeLab.