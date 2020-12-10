شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: NortonLifeLock الأمريكية تستحوذ على شركة الأمن Avira مقابل 360 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت NortonLifeLock العلامة التجارية للأمن السيبراني للمستهلكين عن استحواذها على شركة الأمن السيبراني الألمانية Avira في صفقة بقيمة 360 مليون دولار تقريبًا، حيث يأتي هذا الإعلان يوم الاثنين بعد ثمانية أشهر من استحواذ إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز على Avira مقابل 180 مليون دولار.

وبحسب موقع الهندي gadgetsnow، فتوفر Avira محفظة تركز على المستهلك من حلول الأمن الإلكتروني والخصوصية لقاعدة قوية في أوروبا والأسواق الناشئة الرئيسية، وقال فينسينت بيليت، الرئيس التنفيذي لشركة NortonLifeLock: "نحن نسعى جاهدين لتوفير Cyber ​​Safety للجميع، ويضيف الاستحواذ على Avira نشاطًا تجاريًا متزايدًا إلى محفظتنا، ويسرع من نمونا الدولي ويوسع نموذجنا في السوق من خلال حل فريميوم رائد".

ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تسريع نمو NortonLifeLock الدولي في أوروبا والأسواق الناشئة الرئيسية، ومن المتوقع أن تضيف ما يقرب من ثلاث نقاط نمو إلى إيرادات NortonLifeLock مع أكثر من 1.5 مليون عميل يدفعون، وعند إبرام الصفقة، سينضم ترافيس ويتفين الرئيس التنفيذي لشركة Avira ومدير التكنولوجيا التنفيذي ماتياس أوليج إلى فريق قيادة NortonLifeLock.

وفقًا لشروط الإغلاق التنظيمية والعرفية، من المتوقع أن تنتهي عملية الاستحواذ في الربع الرابع من السنة المالية 2021، ولا يُتوقع أن تكون جوهرية لنتائج الربع الرابع من العام المالي 2021.