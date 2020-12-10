شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: أقل من نصف غابات العالم لا تتأثر بالنشاط البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن أقل من نصف غابات العالم لا تتأثر بالنشاط البشرى، إذ كشف فريق دولى مكون من 47 عالمًا أن 40.5 فى المئة فقط من غابات العالم تتمتع "بسلامة النظام البيئى"، مما يعنى أنها خالية من التعديل البشرى، ويشمل التعديل البشرى قطع الأشجار على نطاق صناعى، والتجزئة حسب البنية التحتية، والزراعة، والتحضر، والصيد الجائر، واستخراج الوقود الخشبى، وفى حين أن أهداف السياسة لوقف إزالة الغابات دقيقة وطموحة بشكل عام، إلا أن هناك "أهدافًا غامضة فقط" حول خفض مستويات تعديل الغابات.

لذلك، أنشأ الخبراء مؤشر سلامة المناظر الطبيعية للغابات (FLII) - خريطة على الإنترنت توضح سلامة النظام البيئى لجميع النباتات الخشبية فى العالم التى يزيد ارتفاعها عن 16 قدمًا، ويظهر FLII حالة الغابات المتبقية فى العالم للجميع للمرة الأولى ويمكنه الإبلاغ عن "الإجراء المستهدف للحفاظ عليها وإدارتها واستعادتها".

ومن المأمول أن تستخدم الحكومات FLII من أجل إدارة أفضل للغابات وبدء سياسات طموحة تعطى الأولوية للاحتفاظ بسلامة الغابات.

وقال المؤلفون فى ورقتهم إن العديد من جداول الأعمال البيئية العالمية، بما فى ذلك وقف فقدان التنوع البيولوجى، وعكس اتجاه تدهور الأراضى، والحد من تغير المناخ، تعتمد على الاحتفاظ بالغابات ذات السلامة البيئية العالية، ومع ذلك، يظل حجم ودرجة تعديل الغابات ضعيفًا فى التحديد الكمى والتخطيط.

وأضاف الباحثون: "[FLII] هى خريطة قابلة للتطبيق عالميًا وقياس مستمر لسلامة الغابات على مستوى المناظر الطبيعية، والتى توفر مؤشرًا فى الوقت المناسب لحالة واحتياجات إدارة الغابات المتبقية على الأرض."

وتعد إزالة الغابات - الإزالة الدائمة للأشجار - هى قضية بيئية رئيسية ، تتسبب فى تدمير موائل الغابات وفقدان التنوع البيولوجى، لكن يقول الباحثون إن "قدرًا أقل بكثير من الاهتمام" قد أولى لدرجة التعديل البشرى من صنع الإنسان للغابات التى لا تزال قائمة.