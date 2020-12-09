شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وحدة إقلاع تابعة لمسبار صينى تعود إلى سطح القمر "كى لا تلوث مداره" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وحدة الإقلاع التابعة لمحطة "تشانج إيه – 5" الصينية القمرية في الهبوط على سطح القمر للمرة الثانية، وأفادت بذلك المؤسسة الفضائية الصينية، مشيرة إلى أن وحدة الإقلاع خرجت الساعة 01.59 من مدار القمر وهبطت على سطحه بنجاح وذلك بغية عدم التحول إلى نفايات فضائية تمنع محطات قمرية أخرى من دراسة القمر، بحسب روسيا اليوم.

وأعادت المؤسسة الفضائية إلى الأذهان أن محطة "تشانج إيه – 5" تتكون من المسبار المدارى ومنصة الهبوط ووحدة الإقلاع التي أعادت منصة الهبوط إلى مدار القمر بعد انتهاء مهمتها الخاصة بجمع عينات التربة القمرية.

يذكر أن صاروخ "شانجان – 5" الصيني انطلق في 24 نوفمبر الماضي إلى القمر حاملا على متنه أقسام محطة "تشانج إيه – 5" الصينية القمرية، وانفصلت منصة الهبوط عن المحطة الدائرة في مدار القمر في 1 ديسمبر لتهبط على سطح القمر.

وقامت المنصة خلال اليومين التاليين بحفر صخور القمر وجمعها، ثم أقلعت من سطح القمر بواسطة وحدة الإقلاع حاملة كبسولة تحتوي على كيلوجراميْن من عينات التربة القمرية، ثم انفصلت المحطة المدارية عن وحدة الإقلاع لتنقل الكبسولة بعينات التربة القمرية إلى الأرض.