شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تحظر تطبيقًا أمريكيًا آخر.. اعرف إيه هو وسبب منعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت الصين 105 تطبيقات بما في ذلك تطبيق شركة السفر الأمريكى TripAdvisor من متاجر التطبيقات في البلاد، في إطار حملة جديدة لتطهير المتاجر من التطبيقات التي ترى أنها تنشر محتوى متعلقًا بالمواد الإباحية والمقامرة والعنف، وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت، إن التطبيقات انتهكت واحدًا أو أكثر من قوانين الإنترنت الثلاثة، دون تقديم تفاصيل عن كل تطبيق، ولم يتم الرد على مكالمات رويترز إلى مكتب TripAdvisor في بكين لطلب التعليق.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، قالت الهيئة إنها بدأت الحملة ردًا على رد فعل قوي من عامة الناس على المحتوى الذي يعتبر مسيئا، وأكدت أنها ستواصل تنظيم التطبيقات وإزالة تلك التي تنتهك القانون في الوقت المناسب، وتنظم الصين بشدة فضاءها السيبراني والعقوبات على التجاوزات ليست غير شائعة، بغض النظر عما إذا كان التطبيق يتم تشغيله من قبل شركة محلية أو أجنبية.

علي جانب آخر أصدرت المحكمة الصينية حكمًا فى قضية تتعلق بصانع الهواتف الذكية الصينى Gionee، حيث أدينت الشركة بأنها وضعت برمجيات خبيثة بأكثر من 20 مليون جهاز لجنى الأموال من الإعلانات غير المرغوب بها والأنشطة الضارة الأخرى دون علم المستخدم.

وبحسب موقع GSM الهندى، قامت Shenzhen Zhipu Technology Co. Ltd، وهى شركة تابعة لشركة Gionee، بزرع برمجيات "حصان طروادة" من خلال تحديث البرنامج باستخدام ما يسمى بتطبيق "Story Lock Screen"، وكانت أولى الأجهزة المصابة ببرنامج "دارك هورس" فى ديسمبر 2018، وتم تنفيذ المهمة حتى أكتوبر 2019، ويقال إن الشركة حققت خلال تلك الفترة حوالى 4.2 مليون دولار، أثرت على 21.75 مليون هاتف ذكي.