شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واشنطن بوست: مكالمات Zoom تتسبب فى زيادة الإقبال على عمليات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن مكالمات الفيديو عبر تطبيق Zoom تسببت فى اتجاه الكثير من الأشخاص إلى الجراحات التجميلية لتعديل مظهرهم، إذ قال أحد جراحى التجميل إنه أصبح يجرى عمليات حقن أكثر بنسبة 90 فى المئة (مثل الفيلر والبوتوكس) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بعد انزعاج العديد من الأشخاص من ملامحهم التى يتم إبرازها فى زوايا كاميرا مكالمات الفيديو، مثل الرقبة والفك والذقن.

ولم تكشف أى تقارير رسمية عن معدل الإقبال على الجراحات التجميلية، إذ لم تقدم الجمعية الأمريكية لجراحى التجميل أى تقارير عن تقديرات عدد الإجراءات التجميلية التى تم إجراؤها هذا العام حتى الربيع، ومع ذلك، أصبح العديد من الأشخاص قلقين بشأن مظهرهم وسط التحول إلى الفيديو عالى الدقة، إذ أصبح الناس أكثر شعورا بالخجل بسبب استخدامهم للمكالمات الجماعية مع زملاء العمل والعائلة والأصدقاء طوال الوقت.

هناك أسباب أخرى وراء ازدياد الاقبال على عمليات التجميل بعيدا عن مكالمات الفيديو المتكررة، ومن ضمنها تدابير التباعد الاجتماعى والتحول إلى العمل من المنزل، الذى تسبب فى شعور المرضى بإمكانية التعافى دون الحاجة إلى قضاء الكثير من الوقت أو تفويت مجموعة من الأحداث الشخصية، إذ يمكن أن يؤدى ارتداء قناع أثناء التواجد فى الهواء الطلق إلى إخفاء تورم ما بعد العملية.

وقد كشفت طبيبة تجميل سابقا عن ارتفاع حجوزات الأطباء للحصول على علاج مبتكر جديد لشد الرقبة، حيث أن عددا متزايدا من البريطانيين غير راضين عن مظهرهم فى مكالمات الفيديو أثناء الإغلاق، وأشارت جراحة التجميل لوسي جلانسى، من لندن، إلى أن لديها تدفقات من الاستفسارات لإجراء جراحات تجميل فى الرقبة وحجوزات تصل لـ 400 %.