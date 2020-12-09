شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكشف أبرز ما شغل المصريين خلال 2020.. انفجار بيروت وكورونا يتصدران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك عن أبرز الموضوعات التى ناقشها المستخدمين خلال عام 2020 عبر المنصة وذلك بحسب بيان "نعومي جليت"، نائب الرئيس المنتجات والتأثير الاجتماعي بفيس بوك، حيث شملت تلك الموضوعات انفجار بيروت وظهور فيروس كورونا ومباراة الأهلي والزمالك، وفيما يلى أبرز تلك الموضوعات:

- انفجار بيروت

في 4 أغسطس 2020، انفجرت عبوات نترات الأمونيوم بوزن 2,750 طن (ما يوازي 1.1 كيلوطن من مفجر TNT) في ميناء بمدينة بيروت، عاصمة لبنان، لتتسبب في وفاة حوالي 204 فرد، 6,500 إصابة، وأضرار بقيمة 15 مليار دولار، كما ترك الانفجار حوالي 300,000 شخص بلا مأوى.

- ظهور فيروس COVID-19 على متن سفينة سياحية

بحلول الوقت الذي علمت فيه السلطات الصحية المصرية بالحالة المصابة في إحدى السفن السياحية النيلية، كانت الإصابات قد انتشرت في كل مكان، وكان مئات السائحين الأجانب تعرضوا للفيروس في الفترة من منتصف فبراير وحتى أوائل مارس.

- مباراة الأهلي والزمالك في نوفمبر

ارتفع التوتر في أرجاء القاهرة قبيل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي شهدت الغريمين التاريخيين الأهلي والزمالك في نهاية نوفمبر، وعادةً ما تكون مباريات الديربي شديدة الحساسية وتشهد العديد من النقاشات ما بعد المباراة، بعد فوز الأهلي بنتيجة 2-1 اتضح أن هذه المباراة لم تكن استثناءً، حيث واصل المشجعين معركتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد انطلاق صافرة نهاية المباراة.

وقالت "نعومي جليت"، نائب الرئيس المنتجات والتأثير الاجتماعي بفيس بوك أن:"2020 سيعرف إلى الأبد بأنه العام الذي غيرنا جميعاً، وفي حين أننا متحمسون لإغلاق صفحة عام 2020 والتوجه إلى عام 2021، نريد مشاركة بعض الطرق التي استخدم بها الأفراد منتجاتنا لجعل هذا العام أقل وحدة ومثمر بشكل أكبر، بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في العالم، فإن التجارب المشتركة لعام 2020 جمعتنا معًا، حتى عندما كنا منفصلين - ونأمل أن تعطيك مراجعة السنة لمحة عن بعض تلك اللحظات".

وأشارت نائب الرئيس المنتجات بأنه يتم تصنيف أهم لحظات فيس بوك لعام 2020 في ست موضوعات لتوفير السياق حول الموضوعات التي شاركها الناس حول العالم وهي:

الرموز:

اتجه المستخدمون إلى فيس بوك لإحياء ذكرى الشخصيات التي تركت إرثًا دائمًا في جميع أنحاء العالم، وكان أبرزها:

- رحيل كوبي براينت كانت اللحظة الأكثر مناقشة هذا العام على فيس بوك، حيث شاركت الولايات المتحدة والمكسيك والفلبين معظم المشاركات والصور التي تحتفل بحياته.

- تم إحياء ذكرى قاضية المحكمة العليا روث بادر غينسبورغ بأكثر من 6 ملايين مشاركة في يوم واحد عبر فيس بوك وانستجرام، حيث استخدم العديد منها الهاشتاج #restinpower.

الصحوة المجتمعية:

في الأسابيع الثلاثة التي تلت وفاة جورج فلويد، تضاعفت المحادثات حول Black Lives Matter ثلاث مرات، بمتوسط 7.5 مليون ذكر على فيس بوك كل يوم.

ومع 1.8 مليون عضو أصبحت مجموعة The Blackout Coalition، وهي مجموعة فيس بوك لدعم الشركات التي يؤسسها ويعمل بها المواطنون الأمريكيون ذوي البشرة السمراء، هي المجموعة الأكبر بين المستخدمين في الولايات المتحدة.

COVID-19:

طوال شهر مارس، نشر أكثر من 1.5 مليون إسباني للتعبير عن امتنانهم للعاملين بالمجال الطبي عبر هاشتاج #aplausosanitario، كما تضاعفت مشاهدات انستجرام وFacebook Live في إيطاليا عندما تم تفعيل إجراءات الإغلاق، حيث غنى السكان من الشرفات وقاموا بالبث تحت الحجر الصحي. وفي الوقت نفسه في الولايات المتحدة، قفزت مشاهدات Facebook Live بنسبة 50٪، مع انضمام الكثيرين إلى فصول اللياقة البدنية، والتواصل مع الفنانين، وغير ذلك الكثير.

السياسة العالمية:

مع ارتفاع المخاطر، لجأ الأفراد إلى منصات فيس بوك لتوصيل أصواتهم، مثل إعلان اختيار نائب الرئيس كامالا هاريس هو اللحظة الأكثر ذكراً في أغسطس، حيث حصلت على أكثر من 10 ملايين منشور في يوم واحد.

- جميع البالغين تقريبًا على فيس بوك وانستجرام في الولايات المتحدة تواصلوا مع مركز معلومات التصويت الخاص بنا، والذي قدم معلومات موثوقة حول كيفية التسجيل للتصويت، بالإضافة إلى حقائق أساسية حول المواعيد النهائية للتصويت.

القضايا البيئية:

- ساهم أكثر من 1.3 مليون شخص على مستوى العالم في أكبر حملة لجمع التبرعات على فيس بوك لهذا العام وأكبر حملة لجمع التبرعات على الإطلاق - لجمع أكثر من 35 مليون دولار لتوفير الإغاثة للمتضررين من حرائق الغابات الأسترالية.

- وحتى الآن، جمع أكثر من 2.6 مليون شخص أكثر من 87 مليون دولار من خلال حملات جمع التبرعات على فيس بوك هذا العام لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز جهود تنظيف المحيطات، وحماية الحيوانات، وأكثر من ذلك بكثير.

الإيمان والمجتمع:

- احتشدت المجتمعات المحلية للتسوق محليًا ، حيث تم إنشاء أكثر من 47 مليون قصة باستخدام ملصق "ادعم الأعمال الصغيرة" على انستجرام على مستوى العالم في الأشهر الثلاثة الماضية.

- مع توقف الخدمات الشخصية بسبب إغلاق COVID-19 ، كان أسبوع العطلة في 6 أبريل (عيد الفصح) هو الأكبر لمكالمات الفيديو الجماعية على Messenger والأسبوع الأكثر شعبية على الإطلاق لمشاهدات البث المباشر Facebook Live من الصفحات الروحانية.

أبرز اللحظات:

الجديد لعام 2020 هو أفضل 10 لحظات ثقافة البوب، والتي تسلط الضوء على أكثر اللحظات الممتعة والمغامرة والخفيفة التي جلبت القليل من المرح إلى عام مجنون، هذه اللحظات التي كثر الحديث عنها ولدت بعض من أعلى درجات التفاعل عبر تطبيقات المنصة، وتشمل ما يلي:

- مسلسل وثائقي لمايكل جوردان بعنوان "الرقصة الأخيرة"

- عرض خاص للكوميدي ديف شابيل على نتفليكس

- أغنية "WAP" لكاردي بي وميجان تي ستاليون

- هاري ستايلز - إصدار أغنية Golden

- فريق لوس أنجلوس ليكرز يفوز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة 2020

- كاتي بيري تعلن عن حملها عبر الفيديو.

- أغنية "سافاج" لـ ميجان تي ستاليون

- أداء شاكيرا وجنيفر لوبيز في استراحة Super Bowl لكرة القدم الأمريكية

- مسلسل وثائقي "ملك النمور" تايجر كينج على نتفليكس

- أداء أندريا بوتشيلي فيعيد الفصح من ميلانو، إيطاليا