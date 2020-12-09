تكنولوجيا: الآن يمكن متابعة البث الحي من YouTube بتقنية HDR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شبكة اليوتيوب اليوم على دعم البث الحي لمحتوى الفيديو بتقنية HDR، حيث يتاح للمستخدمين خلال الفترة القادمة متابعة البث المباشر بعرض غامر ومميز.

قدمت شبكة اليوتيوب الإجتماعية دعم لتقنية HDR في التطبيق للمرة الأولى خلال عام 2016، إلا أن دعم التقنية إقتصر على المحتوى المسجل مسبقاً فقط، واليوم تتوسع شبكة اليوتيوب في دعم تقنية HDR في البث المباشر.

ومن المقرر أن يقدم النطاق الديناميكي المرتفع في البث المباشر لمحتوى الفيديو تجربة عرض تنبض بالحياة في الوقت الفعلي في البث.

أيضاً تعمل تقنية HDR على إبراز مناطق السطوع والظلال بكفاءة وآداء أعلى، كما يظهر المحتوى بكفاءة أعلى على الشاشات المتوافقة مع هذه التقنية.

كما سيتاح للمستخدمين من منشئ المحتوى البث المباشر بتقنية HDR عبر برامج التشفير المخصصة، من جانب أخر يتاح للمستخدمين متابعة البث عبر الأجهزة المتوافقة، وتطبيق YouTube، مع أجهزة التلفاز التي تأتي بتقنية HDR من أجهزة الأندوريد وChromecast Ultra، وأجهزة كمبيوتر Windows و Mac المزودة بشاشة HDR.

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