تكنولوجيا: سامسونج تدعم سلسلة Galaxy S21 بمستشعر للبصمة بإستجابة أسرع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير Ice Universe عن خطط سامسونج لدعم سلسلة Galaxy S21 بمستشعر للبصمة جديد يدعم تغطية في مساحة أكبر، مع إستجابة أسرع في مسح البصمة.

كانت شركة سامسونج قد قدمت تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة للمرة الأولى في سلسلة Galaxy S10، ومن ثم دعمت سامسونج سلسلة Galaxy S20 أيضاً بتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة مع تحسينات جديدة، واليوم تؤكد التسريبات على أن العملاق الكوري تقدم تقنية إستشعار البصمة بتحسينات أفضل في سلسلة Galaxy S21 القادمة.

ويأتي مستشعر البصمة في سلسلة Galaxy S21 في الشاشة OLED في مساحة مربعة الشكل، مع 8مم في الجانبين، أي مساحة 64 مم مربع لتقنية إستشعار البصمة، وهي مساحة أكبر من الإصدار السابقة لتقنية إستشعار البصمة حيث تميز الإصدار السابق بمساحة 36 ملم مربع، أي أن تقنية إستشعار البصمة تدعم زيادة بنسبة 77% مقارنة بالإصدارات الحالية.

ولقد جاءت تقنية UD لإستشعار البصمة في البداية عام 2019 ببعض المشكلات، حيث لم تدعم التقنية في البداية كافة إصدارات لوحة حماية الشاشة، كما ظهرت بعض المشكلات في التسجيل ببصمات غير مسجلة في الهاتف، لذا أطلقت سامسونج إصلاحات لاحقاً.

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