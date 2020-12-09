تكنولوجيا: لينوفو تعلن رسمياً عن هواتف K12 وK12 Pro في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو اليوم عن الإصدارات الجديدة K12 وK12 Pro في السوق الصيني، حيث تأتي هذه الإصدارات بمواصفات قدمت في سلسلة هواتف موتورولا خلال الفترة الماضية.

تقدم لينوفو هاتف Lenovo K12 اليوم بتصميم يحاكي هاتف Moto E7 Plus مع شاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD Plus، كما تضم الشاشة نتوء القطرة مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل لكاميرة السيلفي.

كما يدعم هاتف Lenovo K12 رقاقة معالج Snapdragon 460، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يضم هاتف Lenovo K12 بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 10، ويأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، كما تقدم الشركة هاتف Lenovo K12 بسعر 122 دولار.

وينطلق هاتف K12 Pro بتصميم هاتف Moto G9 Power الذي قدم في السوق الأوروبي خلال الشهر الماضي، حيث يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض HD بلس، أيضاً يضم الهاتف ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن يتميز هاتف K12 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro ولعمق التصوير.

كما يدعم هاتف K12 Pro رقاقة معالج Snapdragon 662، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ويأتي بسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، مع شاحن بقدرة 20W، وينطلق الهاتف بسعر 153 دولار.

المصدر

اعلان





