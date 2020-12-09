واتساب يطلق خاصية 'عربات التسوق'

كشف تطبيق المراسلة الأشهر في العالم "واتسآب" عن إدخال خاصية جديدة تتيح لمستخدميه التسوق من خلاله.
وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر، كتبت إدارة التطبيق: "في الوقت المناسب لموسم الأعياد، نبدأ في طرح عربات التسوق، لجعل التسوق عبر واتسآب أكثر سهولة".
وأضافت: "ما عليك إلا أن تتصفح كتيب البيع، وتختار العناصر التي ترغب فيها، ثم ترسل الطلب كرسالة واحدة للشركة"، معربة عن تمنياتهم بـ"تسوق سعيد" للمستخدمين.
وأفادت وكالة "فرانس برس" أن "واتسآب" يسعى من خلال هذه الخاصية إلى جذب التجار والشركات لتطبيقه "واتسآب بيزنس"، الذي يحوي 50 مليون حساب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.