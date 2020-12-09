يوتيوب تتيح ميزة البث المباشر بتقنية HDR

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 56 دقيقة

أتاح موقع يوتيوب لأصحاب المحتوى ميزة البث المباشر بتقنة HDR (المدى الديناميكي العالي) وذلك اعتبارا من اليوم.

وتدعم منصة مشاركة الفيديو تقنية HDR في مقاطع الفيديو السابقة التسجيل منذ عام 2016، ولكن الآن، أصبح البث المباشر قادرًا على الاستفادة من هذه التقنية.

وتقول يوتيوب: إنها الأولى من بين المنصات الكبرى في دعم البث المباشر بتقنية HDR. ومبدئيًا، تدعم المنصة معياري HDR10، و HLG، وتقول يوتيوب: إنها تأمل في توسعة دعم التقنية في المستقبل.

يُشار إلى أن تقنية HDR هي تقنية تتيح لمقاطع الفيديو عرض نطاق أوسع من الألوان والسطوع. ويمكن أن يكون اللون الأسود أغمق والأبيض أكثر سطوعًا، مما يكشف عن مزيد من التفاصيل في الظلال والإبرازات للصورة. والنتيجة هي أن الصور تبدو أكثر حيوية، مما دفع بعضهم إلى القول بأن الانتقال من (النطاق الديناميكي القياسي) SDR إلى HDR يقدم فائدة أكبر من القفز من دقة FHD إلى 4K. وكانت شركة يوتيوب قد أضافت الدعم للبث المباشر بدقة 4K في عام 2016.

وللاستفادة من التقنية الجديدة، سيحتاج منشئو المحتوى إلى استخدام واحد من برامج الترميز المدعومة في قوائم جوجل، وسيحتاج المشاهدون إلى المشاهدة على جهاز يدعم التقنية، مثل: تطبيق يوتيوب على جهاز تلفاز يدعم تقنية HDR، أو على جهاز Chromecast Ultra، أو جهاز أندرويد مزود بشاشة HDR. وتقول شركة يوتيوب: إنها تخطط لإضافة دعم لمزيد من أجهزة الترميز، والأجهزة المحمولة لبث محتوى HDR في المستقبل.

يُشار إلى أن الإعلان الجديد يأتي بعد أيام من توسيع يوتيوب لميزة العروض الأولى – المستخدمة لمقاطع البث المباشر المسجلة سابقًا – من خلال إضافة الدعم للمقاطع الدعائية وعمليات إعادة التوجيه من العروض السابقة المباشرة ومؤقتات العد التنازلي.