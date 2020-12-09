تكنولوجيا: MediaTek تستعد لإطلاق معالج من الفئة المميزة في الربع الأول من عام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد الرئيس التنفيذي لشركة MediaTek اليوم على خطط الشركة لإطلاق معالج من الفئة المميزة في الربع الأول من العام القادم 2021.

قدمت شركة كوالكوم إصدارها الجديد من رقاقات المعالج Snapdragon 888 خلال الفترة الماضية، حيث ينطلق لدعم الإصدارات الأولى من الهواتف الذكية في الربع الأول من 2021، واليوم أكدت تصريحات MediaTek على خططها لإطلاق معالجها الجديد في بداية العام المقبل.

كما أشارت MediaTek في التصريحات التي أصدرتها مؤخراً على أن الشركة تعمل بجهد أكبر لإطلاق معالجها الجديد في الربع الأول من 2021، إلا أن الشركة لم تقدم موعد محدد لإطلاق المعالج، أيضاً لم تكشف عن مواصفات هذا الإصدار.

وتشير التسريبات إلى أن معالج MediaTek القادم سيرتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة تصنيع 6 نانومتر، كما تشير بعض التوقعات إلى أن المعالج هو رقاقة MT6893 التي رصدت مؤخراً في قاعدة بيانات benchmark، حيث سجلت الرقاقة بالفعل آداء جيد في الأنوية الأحادية والمتعددة.

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