تكنولوجيا: حصاد 2020 .. هذا ما بحث عنه المصريون خلال 2020 على جوجل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها كل عام كشفت شركة جوجل عن أكثر موضوعات بحث عنها المصريون على مدار 2020 من خلال محرك البحث التابع لها، حيث كانت اسئلة المصرين تتعلق بفيروس كورونا، فيما تصدرت أغاني عود البطل وبنت الجيران قوائم محركات البحث، كما تصدر أيضا مسلسل الاختيار وما وراء الطبيعة أيضا. أكثر الأسئلة التى بحث عنها المصريون: أكثر الأسئلة التى بحث عنها المصريون: 1) نصيحة عن فيروس كورونا 2) كيف اتمرن في المنزل 3) كيفية كتابة السيرة الذاتية 4) أفكار عشاء صحي سريع 5) نصائح للحفاظ على البيئة 6) مقدمة بحث 7) كيفية صلاة العيد 8) طريقة عمل الكنافة 9) تحديد اتجاه القِبلة 10) كيف ارسم للمبتدئين أكثر الأغاني التى بحث عنها المصريون: أكثر الأغاني التى بحث عنها المصريون: 1) عود البطل 2) بنت الجيران 3) مهرجان هلا والله 4) عود البنات 5) شمس المجرة 6) مع السلامة للي عايز يمشي 7) مهرجان اخواتي 8) انا لما بحب 9) سالمونيلا 10) لغبطيطا المسلسلات الأكثر بحثا: المسلسلات الأكثر بحثا: 1) مسلسل الاختيار 2) ما وراء الطبيعة 3) مسلسل البرنس 4) مسلسل النهاية 5) La Casa De Papel 6) مسلسل الا انا لازم اعيش 7) مسلسل ليه لأ 8) مسلسل الآنسة فرح 9) مسلسل ختم النمر 10) مسلسل بخط اليد المشاهير والشخصيات العامة الأكثر بحثا من قبل المصريين: المشاهير والشخصيات العامة الأكثر بحثا من قبل المصريين: 1) حنين حسام 2) حسن شاكوش 3) مؤمن زكريا 4) رمضان صبحي 5) أحمد بسام زكي 6) جمال يوسف 7) أمل عبدالله 8) منه عبد العزيز 9) يوسف البلايلي عمليات البحث الأكثر رواجاً عمليات البحث الأكثر رواجاً 1) كوفيد-19 2) نتيجة الثانوية العامة 2020 3) دعم مصر 4) الانتخابات الأمريكية 5) الدوري المصري 6) المكتبة الرقمية 7) مسلسل الاختيار 8) نصيحة عن فيروس كورونا 9) وظائف 10) مسلسل ما وراء الطبيعة مباريات الدوري المصري لكرة القدم الأكثر رواجاً مباريات الدوري المصري لكرة القدم الأكثر رواجاً 1) الأهلي ضد الزمالك 2) الزمالك ضد الترجي 3) الأهلي ضد طنطا 4) الأهلي ضد المصري 5) الهلال ضد الأهلي 6) المقاولون ضد الأهلي 7) الأهلي ضد طلائع الجيش 8) الأهلي ضد نادي مصر 9) الأهلي ضد سموحة 10) الأهلي ضد الأهرام

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