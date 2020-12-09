شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن سماعات الرأس AirPods Max الجديدة بسعر 549 دولارًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل النقاب عن سماعتها التى طال انتظارها AirPods Max وستكون متاحة اعتبارًا من 15 ديسمبر وتكلف 549 دولارًا، وتعتمد سماعات الرأس اللاسلكية على التكنولوجيا التى تكمن وراء سماعات AirPods الشهيرة التى تم إصدارها لأول مرة فى ديسمبر 2016، إلا أن السماعات الجديدة يمكن ارتداؤها فوق الأذنين.

وتقول أبل إن سماعات الرأس مزودة بميزة إلغاء نشط للضوضاء لحجب الصوت غير المرغوب به من الخارج، بالإضافة إلى الصوت المكانى و EQ التكيفى للحصول على جودة أفضل، كما أنها متوفرة بخمسة ألوان - الرمادى والفضى والأزرق السماوى والأخضر والوردى ولكن لن يتم شحنها حتى 15 ديسمبر.



السماعات

يبدأ سعر AirPods Max من 549 دولارًا، وفقًا لشركة أبل، مما يجعلها أغلى بكثير من بقية سماعات أبل، إذ يبدأ سعر AirPods من 159 جنيهًا إسترلينيًا (159 دولارًا) و AirPods Pro من 249 جنيهًا إسترلينيًا (249 دولارًا)

وتدعى شركة أبل أن سماعات الرأس الجديدة تقدم "تجربة الاستماع الشخصية المطلقة" من خلال الجمع بين التصميم الصوتى المخصص، مع الأجهزة والبرامج.

تتطلب سماعات أبل جهازًا يعمل بنظام iOS 14.3 أو أحدث، و macOS Big Sur 11.1 أو أحدث ، و watchOS 7.2 أو أحدث للعمل والإعداد.



سماعات AirPods Max

وقال جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمى فى شركة أبل: "AirPods هى أشهر سماعات الرأس فى العالم، وهى محبوبة لإعدادها السهل وجودة صوتها المذهلة وتصميمها المتميز".

وأضاف: "مع AirPods Max، نقدم تجربة AirPods السحرية هذه مع تصميم مذهل فوق الأذن وصوت عالى الدقة".

وتشمل السماعات شريحة H1، والتى تظهر فى إصدارات الجيل الأحدث من AirPods وتسمح بعدد من أجهزة الاستشعار والميزات داخل الجهاز، ويتضمن ذلك التبديل التلقائى حتى يتمكن المستخدمون من "نقل الصوت بسلاسة" بين iPhone و iPad و Mac - كما هو ممكن بالفعل مع AirPods.

وتكتشف AirPods Max تلقائيًا عندما تكون على رأس المستخدم باستخدام المستشعرات البصرية ومستشعرات الموضع، كما يمكن أن توقف الصوت الذى تستمع إليه مؤقتًا عند إبعادها عن رأسك.



AirPods Max

وقالت شركة أبل: "بمجرد وضعها، تقوم AirPods Max بتشغيل الصوت ويمكن أن تتوقف مؤقتًا بمجرد إزالتها أو عند رفعها امستخدم ببساطة من أذن واحد".

مع AirPods Max ، تكون المكالمات الصوتية وأوامر Siri واضحة بسبب الميكروفونات التى تحجب الضوضاء المحيطة وتركز على صوت المستخدم.

كما كشفت أبل عن تاريخ إطلاق خدمة اللياقة البدنية الجديدة، إذ سيتم إطلاقها فى 14 ديسمبر مقابل 9.99 جنيهًا إسترلينيًا (9.99 دولارًا أمريكيًا) شهريًا، بما فى ذلك مقاطع فيديو اللياقة البدنية للرقص واليوجا.