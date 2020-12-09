شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Apple Music تصل إلى سماعات جوجل الذكية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الصعب أن تتخيل أن أبل وجوجل يعملان معا لتطوير جهاز، ولكن قد يكون هذا هو الحال بدءًا من اليوم، خاصة فيما يتعلق ببث الموسيقى، حيث أعلنت جوجل اليوم أن خدمة Apple Music ستطرح الآن على مكبرات الصوت التي تدعم المساعد وشاشات العرض مثل Nest Audio وNest Hub Max وNest Mini والمزيد.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، يمكن لمشتركى Apple Music أن يطلبوا من المساعد العثور على الأغاني والألبومات وقوائم التشغيل وتشغيلها باستخدام صوتهم بعد ربط حساباتهم في تطبيق جوجل Home، وسيتمكن المستخدمين من تعيين Apple Music كخدمة بث الموسيقى الافتراضية، وبعد ذلك عندما تطلب من مكبّر الصوت "تشغيل قائمة تشغيل K-Pop Hits”، سيتم بثه من مكتبة أبل.

كما يمكن للمستخدم أن يطلب من "مساعد جوجل" عناوين أو قوائم تشغيل محددة، أو إخباره بسحب الأغاني التي أعجبتك أو تشغيل الموسيقى بناءً على النوع أو الحالة المزاجية أو النشاط.

وبهذه الخطوة ينضم Apple Music إلى قائمة قوية من خدمات البث التي تعمل على أجهزة جوجل، بما في ذلك YouTube Music وSpotify وPandora وDeezer ومحطات الراديو والمزيد، وسيتم طرح الميزة اليوم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان، على الرغم من عدم وجود معلومات حتى الآن عن مدى توفرها في مناطق أخرى.