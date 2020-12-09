تكنولوجيا: رصد صور رسمية لهاتف موتورولا MOTO G STYLUS 2021 في قوائم أمازون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة موتورولا التجارية لإطلاق هاتف MOTO G STYLUS 2021 في بداية العام المقبل، ولقد رصد الهاتف بالفعل مؤخراً في قاعدة بيانات أمازون مع صور رسمية توضح تصميم هذا الإصدار.

تقدم موتورولا هاتف MOTO G STYLUS 2021 في بداية العام المقبل بالكثير من المواصفات التي تحاكي إصدار الشركة السابق Moto G Stylus 2020.

ولقد أكدت التسريبات التي جاءت عبر قوائم أمازون على أن هاتف MOTO G STYLUS 2021 يتميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10.

كما توضح الصور الرسمية للهاتف أن موتورولا تقدم هذا الإصدار بكاميرة أمامية في ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة، أيضاً يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات، مع الزر الرئيسي الذي يدعم المستخدم أيضاً كمستشعر للبصمة في الجانب الأيمن من إطار الهاتف.

كما تؤكد الصور الرسمية على أن هاتف MOTO G STYLUS 2021 يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع فلاش LED، كما يضم الجزء السفلي للهاتف مدخل 3.5 مم للسماعات، مع منفذ USB C، ومكبرات صوتية grill، ومكبر صوتي وأيضاً فتحة لتخزين قلم Stylus، أيضاً تقدم موتورولا الهاتف مع مستشعر IR لدعم إستخدام الهاتف كوحدة تحكم عن بعد.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف MOTO G STYLUS 2021 يأتي بشاشة مميزة بحجم 6.81 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 675 وكرت شاشة Adreno 612، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

أيضاً وفقاً للتسريبات يأتي هاتف MOTO G STYLUS 2021 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما تشير التوقعات إلى أن الكاميرة الأمامية في الهاتف تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4000 mAh، وشاحن 10W، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هاتف MOTO G STYLUS 2021 لتأكيد المواصفات التي جاءت في التسريبات حتى الآن.

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