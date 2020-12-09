فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 9, 2020 31 تأكيد المزيد من مواصفات هاتف سامسونج القادم #GalaxyS21 ???? بعد العديد من الاشاعات تظهر لنا المزيد من التأكيدات مع تسجيل الهاتف في هيئة FCC الأمريكية. وتم تأكيد استخدام معالج snapdragon 888 وبطارية بسعة 4000mAh ودعم للشحن بسرعة 25W و طبعا دعم ال 5G و wifi 6.

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