you.com .. محرك جديد للبحث لمنافسة جوجل

دبي - يزن راشد - أعلن (ريتشارد سوتشر) Richard Socher، كبير العلماء السابق في Salesforce، الذي ساعد في بناء منصة أينشتاين للذكاء الاصطناعي، عن you.com، وهو محرك بحث جديد يتحدى جوجل.

وقال سوتشر: نحن نبني you.com، وهو محرك بحث موثوق به، ونريد أن نعمل على زيادة الثقة في النقرات وتقليل النقرات الاحتيالية عبر الإنترنت.

وهناك العديد من القضايا الرئيسية التي دفعت سوتشر إلى بناء الأداة الجديدة للبحث، إذ هناك الكثير من المعلومات، ولا يمكن لأي شخص معالجتها كلها.

وعندما تجد هذه المعلومات، فمن المستحيل أن تعرف بدقة ما يمكنك الوثوق به، وهذه المشكلة لها تأثير كبير على المجتمع ككل.

ويعتقد سوتشر أن خلفيته في الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعده في بناء أداة البحث التي تركز على المستهلك.

ويركز محرك البحث – بالرغم من أنه عام بطبيعته – على المشتريات المعقدة، حيث يتعين عليك فتح عدة علامات تبويب لمقارنة المعلومات.

وقال: إن أكبر تأثير يمكننا القيام به في حياتنا الآن هو بناء محرك البحث الموثوق به المزود بالذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية لمساعدة الجميع في اتخاذ القرارات المعقدة المتنوعة في حياتهم، مثل العمليات المعقدة لشراء المنتجات.

ويريد سوتشر التميز عن جوجل من خلال عدم الاعتماد على الإعلانات وما تعرفه عن المستخدم، وقال: إنه تعلم من العمل في Salesforce أنه يمكنك كسب المال مع الاستمرار في بناء الثقة مع الأشخاص الذين يشترون منتجك.

ويدرك كبير العلماء السابق في Salesforce أنه من الصعب منافسة جوجل، لكنه يعتقد أنه من الممكن المحاولة من خلال بناء شيء يعتقد أنه مختلف تمامًا ويصعب على جوجل إعادة إنتاجه دون تقويض نموذجها الأساسي للدخل.

كما يرى أيضًا أن جوجل تواجه مشكلات تتعلق بمكافحة الاحتكار، ويمكن أن يساعد ذلك في إيجاد فرصة لبدء مثل هذا العمل.

ويقر سوتشر بأن عناصر الثقة والدقة قد تصبح خادعة كما اكتشف المستخدمون من خلال الشبكات الاجتماعية.

وألمح إلى أن بعض عناصر المشاركة الاجتماعية التي يخطط لتضمينها في أداة البحث تتضمن السماح لك بالحصول على عنوان خاص لموقع you.com باسمك لتسهيل المشاركة.

ولدى سوتشر تمويل وفريق يعمل بنشاط على المنتج، دون أن يحدد عدد الموظفين، ويمكنك في الوقت الحالي الانتقال إلى موقع الويب والاشتراك من أجل الحصول على فرصة الوصول المبكر.