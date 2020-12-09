YouTube Gaming تحقق 100 مليار ساعة مشاهدة

دبي - يزن راشد - شاهد مستخدمو منصة يوتيوب للألعاب YouTube Gaming أكثر من 100 مليار ساعة من محتوى الألعاب عبر المنصة في العام الماضي، أي ضعف عدد الساعات التي تمت مشاهدتها في عام 2018.

وتظل الألعاب إحدى الركائز الأساسية للترفيه عبر الإنترنت، ويتجلى ذلك من من إحصائيات يوتيوب لعام 2020.

وكان هناك 10 مليارات من تلك الساعات من البث المباشر عبر YouTube Gaming، وهي علامة قوية على أن المنصة المملوكة لشركة جوجل تستعد لتكون منافسًا هائلاً لمنصة Twitch المملوكة لشركة أمازون.

وكان لدى (ريان وايت) Ryan Wyatt، الرئيس العالمي لشراكات الألعاب في جوجل ورئيس الألعاب في يوتيوب، بعض الإحصائيات الأخرى المثيرة للاهتمام لمشاركتها.

ووفقًا للأرقام، فقد كانت لعبة Minecraft هي اللعبة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب بهامش كبير، مع أكثر من 200 مليار مشاهدة من البث المباشر والفيديوهات المحملة التي تمت مشاهدتها هذا العام.

وكانت اللعبة التالية الأكثر مشاهدة عبر المنصة هي لعبة Roblox مع 75 مليار مشاهدة، تليها Garena Free Fire مع 72 مليار مشاهدة و Grand Theft Auto V مع 70 مليار مشاهدة و Fortnite مع 67 مليار مشاهدة.

وتقول منصة يوتيوب للألعاب: إن لديها الآن أكثر من 40 مليون قناة نشطة للألعاب، وإن 80000 قناة وصلت إلى 100000 مشترك في العام الماضي.

وهناك أكثر من 1000 قناة جمعت 5 ملايين مشترك في 2020، فيما تجاوزت 350 قناة 10 ملايين مشترك.

وشهد صناع المحتوى في جميع المجالات زيادات هائلة في عدد المشتركين والجماهير والمشاهدين طوال عام 2020.

ويمثل Dream، صانع المحتوى للعبة Minecraft، أحد الأمثلة على النمو في عام 2020، حيث شهد زيادة في اشتراكات القناة من مليون في شهر يناير 2020 إلى أكثر من 13 مليون بحلول شهر أكتوبر من العام نفسه.

وتنبع الزيادة من انتشار يوتيوب في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، فضلاً عن ظهور مسابقات الرياضات الإلكترونية البارزة التي يتم بثها الآن عبر يوتيوب و Twitch.

وقال وايت: لا يمكن لصناع المحتوى في بعض البلدان الاعتماد على أرباح الإعلانات فقط، ولهذا السبب أضفنا نظام الاشتراكات في القنوات مع السماح لصناع المحتوى بتحديد الأسعار الخاصة بهم.

وأصبحت يوتيوب جدية بشكل أكبر بشأن بث الأحداث، حيث أبرمت شراكة مع شركات الرياضات الإلكترونية الكبرى، مثل Riot Games، لاستضافة البطولات عبر المنصة.