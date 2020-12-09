تكنولوجيا: شاومي تدعم 4 من إصدارات الشركة في 2021 بمستشعر 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطاق اثنان من هواتف Mi العام المقبل بكاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل، كما تقدم هذا المستشعر أيضاً في اثنان من هواتف REDMI في 2021.

أكدت أحدث التسريبات التي جاءت عبر Digital Chat Station مؤخراً، على أن العملاق الصيني شاومي تخطط العام المقبل للتوسع في إستخدام مستشعر الكاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل في مزيد من إصدارات الشركة، وأيضاً علامتها الفرعية REDMI.

ولقد كانت لشركة شاومي الريادة في إطلاق أول هاتف في العالم بمستشعر كاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل في هاتف Mi Note 10، ومن ثم عادت شاومي لدعم سلسلة Mi 10 بهذا المستشعر، أيضاً تستعد الشركة من جديد لدعم سلسلة Mi 11 بكاميرة 108 ميجا بيكسل.

وتشير التوقعات إلى أن المستشعر يحقق آداء مميز في هواتف شاومي، لذا تحرص الشركة على الإستمرار في دفع المستشعر في مزيد من إصدارات الشركة مع تحسينات جديدة.

ولقد كان هاتف Redmi Note 9 Pro 5G أحدث إضافة من شاومي للإصدارات المميزة بمستشعر 108 ميجا بيكسل هذا العام، ومن المقرر وفقاً لما جاء من تسريبات من Digital Chat Station أن ينطلق العام المقبل اثنان من هواتف Redmi بهذا المستشعر.

كما تشير تسريبات Digital Chat Station إلى أن أحد إصدارات شاومي المميزة بمستشعر 108 ميجا بيكسل يأتي بمعالج Snapdragon 888، وهو هاتف Mi 11 Pro وفقاً للتسريبات السابقة.

أيضاً من المتوقع أن تنطلق إصدارات Redmi المميزة بمستشعر 108 ميجا بيكسل بعنوان Redmi K40، وRedmi K40 Pro، ومن المتوقع أن يكون هاتف Redmi K40 Pro هو الإصدار المرتقب من علامة Redmi التجارية العام المقبل بمعالج Snapdragon 888.

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