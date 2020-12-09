تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مقاطع فيديو تشويقية رسمية من سامسونج لسلسلة Galaxy S21

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مقاطع فيديو تشويقية رسمية من العملاق الكوري لسلسلة Galaxy S21، والتي تقدم نظرة حية لتصميم هواتف Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus، وأيضاً Galaxy S21 Ultra.

شغلت سلسلة Galaxy S21 مجموعة من التسريبات خلال الفترة الماضية في ترقب للإعلان الرسمي عن هذه الإصدارات، ولقد قدمت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن صور ثلاثية الأبعاد لسلسلة Galaxy S21، واليوم تقدم مقاطع فيديو تشويقية نظرة أوضح مع إستعراض للمحات تصميم الإصدارات المرتقبة.

وتؤكد مقاطع الفيديو التشويقية على أن سامسونج تقدم كلاً من هاتفي Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، على أن تغيب كاميرة periscope عن إعدادات الكاميرة، كما تأتي هذه الإصدارات بشاشة مميزة بتصميم مسطح.

أيضاً يوضح أحد مقاطع الفيديو التشويقي تصميم هاتف Galaxy S21 Ultra الذي يأتي بالشاشة المنحنية، كما يضم إعدادت رباعية في الكاميرة الخلفية تتضمن كاميرة periscope.

أيضاً من المقرر أن تقدم سامسونج هاتفي Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus بتصميم من البلاستيك في الغطاء الخلفي للهاتف، بينما يتميز إصدار Galaxy S21 Ultra بتصميم زجاجي في الغطاء الخلفي.

وتؤكد مقاطع الفيديو التشويقية على التصميم الجديد لوحدة الكاميرة الخلفية في سلسلة Galaxy S21، حيث تمتمد وحدة الكاميرة إلى الإطار الجانبي للهاتف.

ومن المقرر أن تضم إعدادات الكاميرة في هاتفي Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus مستشعر بزوايا واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل.

أيضاً تضم إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy S21 Ultra مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر tele بدقة 10 ميجا بيكسل لدعم تكبير حتى 3 مرات، ومستشعر periscope بدقة 10 ميجا بيكسل يدعم التكبير البصري حتى 10 مرات، كما يدعم الهاتف ميزة التركيز التلقائي بالليزر.

من جانب أخر يتميز هاتفي Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus بطلاء Phantom Violet الذي يقدم طلاء بألوان مزدوجة، كما تأتي وحدة الكاميرة بتصميم ذهبي أو برونزي.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن تشير إلى أن حدث Galaxy Unpacked يعقد في 14 من يناير لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S21 رسمياً، لذا نترقب تأكيد رسمي من العملاق الكوري على موعد الحدث خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





