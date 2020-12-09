شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا تويتر يتيح لك تقييد الردود على التغريدات للمتابعين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى مكانا خصبا للمضايقات عبر الإنترنت، ولم يكن تويتر محصنًا ضد مثل هذه الممارسات غير اللائقة، مما دفعه إلى تقديم أدوات يمكن أن تساعد فى تقليل الفوضى التى لا داعى لها فى الردود على التغريدات، وللمضى قدمًا فى هذا النهج، يقال إن تويتر يعمل الآن على طريقة للسماح بالردود من متابعيك فقط.

ونشرت جين مانشون وونج، مؤخرًا تغريدة حول هذه الإضافة المحتملة لمستخدمى تويتر، لكن لم تصاحب التغريدة لقطة شاشة لإظهار كيف سيظهر الخيار فى التطبيق، ومع ذلك، يمكن تخيل أنه سيبدو مشابهًا جدًا لإعدادات الرد المتاحة حاليًا.

ويختلف قيد الرد القادم عن الخيار الحالى الذى يسمح بالردود من أولئك الذين تتابعهم فقط، كما أنه قريب جدًا من السلوك الذى نراه من الحسابات المحمية، فبينما تضع حماية حسابك قيودًا شاملة على جميع تغريداتك، سيساعدك الخيار الجديد فى تعيين حدود الرد للتغريدات الفردية فقط.

وليس من الواضح متى أو ما إذا كان سيتم طرح الميزة للجميع، إلا لم يعلق تويتر نهائيا على الأمر حتى الآن.

جدير بالذكر أعلن تويترعن إطلاق مفتاح أمان لأجهزة Android و iPhone، لمساعدة المستخدمين فى الحفاظ على حساباتهم أكثر أمانًا وحمايتها من الاختراق والسرقة، والآن يمكن لأى شخص لديه مفتاح أمان تم إعداده على حساب تويتر الخاص به استخدام نفس المفتاح لتسجيل الدخول من أجهزته المحمولة، طالما أن المفتاح مدعوم.

وتعنى مفاتيح أمان الأجهزة أنه لا يمكن للهاكرز اختراق حسابات تويتر بسهولة، حتى إذا كان لديهم أسماء مستخدمين وكلمات سر، إذ سمحت الشركة لأول مرة باستخدام مفاتيح أمان الأجهزة لموظفيها، بعد تعرضها لهجوم هائل للأمن السيبراني.