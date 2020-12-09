شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور معالجات بـ "32 - 12- 8" أنوية والإطلاق فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لوكالة بلومبرج الإخبارية، أن شركة أبل بدأت العمل على تطوير جيل جديد من المعالجات يتميز بعدد أنوية متعددة بما في ذلك "32 و12 و8" أنوية، حيث من المنتظر أن يتم الكشف عنها في عام 2021.

وبحسب موقع GSM الهندى، فقد ظهرت أولي خطوات شركة أبل كمنافس جديد في سوق المعالجات المخصصة لأجهزة الكمبيوتر هذا العام، حيث قدمت معالج M1 الموجود في كل من أجهزة MacBook Air وMac mini، حيث حققت هذه الأجهزة مراجعات إيجابية منذ انطلاقها الأول مع أداء يتخطى توقعات الكثير من المستخدمين.

وكشف تقرير بلومبرج أن أبل بدأت بالفعل تطوير جيل جديد من المعالجات يتميز بعدد أنوية تصل إلى 20 نواة في وحدة المعالجة بهدف إطلاقها في 2021 لدعم الإصدارات القادمة من أجهزة MacBook Pro، والإصدارات الرئيسية القادمة من أجهزة iMac، على أن تقدم 16 من الأنوية آداء أفضل في الأجهزة، بينما تأتي 4 من الأنوية لدعم كفاءة أعلى.

كذلك من المتوقع أن تتجه أبل لدعم الأجهزة في النصف الأول من عام 2021 برقاقات المعالج المميزة بعدد 8 من الأنوية أو 12 من الأنوية، على أن تبدأ الشركة في الإنتاج الضخم للمعالجات المميزة بعدد أعلى من الأنوية يصل إلى 20 نواة في النصف الثاني من 2021، والتي تستهدف أجهزة Mac Pro الاحترافية التي تنطلق رسمياً في 2022.

كذلك فتسعى أبل لتطوير رقاقات مميزة بعدد 32 من الأنوية، مع كروت شاشة مميزة من 16 إلى 32 من الأنوية، كما يضع التقرير توقعات بترقية أعلى تأتي بعدد 64 إلى 128 من الأنوية في وحدة معالجة الرسوميات، والتي ستتخطى سرعة آداء كروت الشاشة المقدمة من Nvidia وAMD.