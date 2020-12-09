شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تحدث Cyberpunk 2077 من PS4 إلى PS5؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستطرح لعبة Cyberpunk 2077 لكل من PS4 و Xbox One عند إطلاقها رسميا يوم 10 ديسمبر، ورغم أنه يمكن تشغيلها على PS5 و Xbox Series X عبر التوافق مع الإصدارات السابقة، فإن الخطوات التالية ستساعك على معرفة كيفية ترقيةCyberpunk 2077 من إصدار PS4 إلى PS5 عندما تصبح متاحة، ورغم أن الأطر الزمنية والخطوات الدقيقة غير معروفة تمامًا، ولكن فيما يلى ما هو معروف عن العملية:

خطوات ترقية Cyberpunk 2077:

ووفقا لموقع ign، لكى تكون مؤهلاً للحصول على ترقية مجانية من إصدار PlayStation 4 من Cyberpunk 2077 إلى إصدار PlayStation 5 ، يجب عليك شراء الإصدار الأساسى فى 10 ديسمبر أو ما بعده، وحتى إذا لم يكن لديك وحدة تحكم من الجيل التالى فى ذلك الوقت، يمكنك الترقية فى وقت لاحق.

وفقًا للمطورين فى شركة CD Projekt RED البولندية المطورة لـ Cyberpunk 2077، سيكون هناك أكثر من خطوة ترقية واحدة لإصدار الجيل التالى من اللعبة - وستحدث الترقية الأولى عند الإطلاق فى 10 ديسمبر.

ستأتى Cyberpunk 2077 مع تصحيح ليوم واحد يقدم العديد من تحسينات الجيل التالى لإصدار PS4 عند تشغيله على PlayStation 5، ولم تتم مشاركة التفاصيل الدقيقة، ولكن من المحتمل أن تتضمن أوقات تحميل مُحسَّنة ومعدل الإطارات والمرئيات.

سيتم تحديث التصحيح وتنزيله تلقائيًا عندما تلعب Cyberpunk 2077 لأول مرة.

ومع ذلك ، فهذه مجرد ترقية مبكرة، مما يعنى أن اللعبة يجب أن تعمل بشكل مشابه لألعاب PS4 الأخرى التى تم تعزيزها عبر التوافق مع الإصدارات السابقة.

خطوات ترقية الجيل الثانى:

صرح المطورون أن الترقية الثانية ستكون ترقية "حقيقية" عندما يتم إصدار اللعبة رسميًا لجهاز PlayStation 5 فى وقت ما فى عام 2021.

اعتبارًا من الآن، تفاصيل ما هو موجود فى هذا التصحيح النهائى غير واضحة، وكذلك التاريخ والخطوات التى سيحتاج اللاعبون إلى اتخاذها.

أكدت CD Projekt Red أن التحديث سيستفيد استفادة كاملة من أجهزة الجيل التالى، وسيتم إصداره مجانًا لأى شخص لديه نسخة من اللعبة. بالإضافة إلى ذلك، أكد المطور أن الملفات المحفوظة ستنقل إلى إصدار PS5 من اللعبة.

لنقل الملفات المحفوظة، سيحتاج مستخدمو PlayStation إما إلى استخدام خدمة PlayStation Plus Cloud ، أو عبر USB ، أو عبر طريقة نقل البيانات على وحدات تحكم PS5.